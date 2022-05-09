Белый плинтус: как выбрать и с чем сочетать в интерьере

Как правильно использовать белый плинтус в интерьере, с чем его лучше сочетать, какие у него достоинства и недостатки, разбираемся вместе с экспертом.

Когда и как используют белый плинтус в интерьере

В дизайне интерьера белый плинтус используют, когда надо решить одну из задач:

Расширить пространство. Светлые оттенки внешне увеличивают размер помещения. Такой прием будет особенно эффективным, если в небольшом помещении отделку стен или пола подобрать в тон белому плинтусу.

Подчеркнуть границы, расставить акценты. Белый плинтус станет превосходной “рамой” для комнаты — например, в сочетании с темным напольным покрытием. Это хорошее контрастное решение.

Белый плинтус как элемент дизайна отлично впишется в стили ар-деко и барокко. Однако важно учитывать размер декоративного элемента: в больших помещениях рекомендуется использовать широкий плинтус, а вот в небольших комнатах он еще больше “опустит” потолок.

Плюсы и минусы белого плинтуса в интерьере

“Белый плинтус универсален и подойдет для любого помещения”, — отмечает Зульфия Даева. Дизайнер назвала плюсы и минусы использования этого элемента в интерьере.

Плюсы:

визуально увеличивает пространство;

придает дизайну ощущение легкости и стильной простоты;

хорошо вписывается в классический стиль;

отлично сочетается с любым цветом стен;

создает контраст;

визуально упорядочивает пространство;

Еще одна важная “суперспособность” белого плинтуса, о которой многие забывают, — его можно красить. Это может пригодиться, если нужно замаскировать какие-то загрязнения, незначительные повреждения или сменить цвет.

Минус белого плинтуса, строго говоря, один, хотя и серьезный: он маркий, требует постоянного ухода и частых протираний.

Белый плинтус в интерьере: правила сочетания

Темные пол и двери

Хороший вариант для больших помещений с высокими потолками, колоннами и молдингами. Усилить эффект контраста можно за счет светлых стен и наличников. А вот маленькая полностью темная комната с белыми плинтусами будет казаться еще меньше.

Темный пол, светлые двери