Белый плинтус: как выбрать и с чем сочетать в интерьере
Белый плинтус — не самый распространенный вариант, чаще выбор делается в сторону “немарких” коричневых оттенков. Но у белого плинтуса есть свои “суперспособности”, пишет РБК.
Как правильно использовать белый плинтус в интерьере, с чем его лучше сочетать, какие у него достоинства и недостатки, разбираемся вместе с экспертом.
Когда и как используют белый плинтус в интерьере
В дизайне интерьера белый плинтус используют, когда надо решить одну из задач:
- Расширить пространство. Светлые оттенки внешне увеличивают размер помещения. Такой прием будет особенно эффективным, если в небольшом помещении отделку стен или пола подобрать в тон белому плинтусу.
- Подчеркнуть границы, расставить акценты. Белый плинтус станет превосходной “рамой” для комнаты — например, в сочетании с темным напольным покрытием. Это хорошее контрастное решение.
Белый плинтус как элемент дизайна отлично впишется в стили ар-деко и барокко. Однако важно учитывать размер декоративного элемента: в больших помещениях рекомендуется использовать широкий плинтус, а вот в небольших комнатах он еще больше “опустит” потолок.
Плюсы и минусы белого плинтуса в интерьере
“Белый плинтус универсален и подойдет для любого помещения”, — отмечает Зульфия Даева. Дизайнер назвала плюсы и минусы использования этого элемента в интерьере.
Плюсы:
- визуально увеличивает пространство;
- придает дизайну ощущение легкости и стильной простоты;
- хорошо вписывается в классический стиль;
- отлично сочетается с любым цветом стен;
- создает контраст;
- визуально упорядочивает пространство;
Еще одна важная “суперспособность” белого плинтуса, о которой многие забывают, — его можно красить. Это может пригодиться, если нужно замаскировать какие-то загрязнения, незначительные повреждения или сменить цвет.
Минус белого плинтуса, строго говоря, один, хотя и серьезный: он маркий, требует постоянного ухода и частых протираний.
Белый плинтус в интерьере: правила сочетания
Темные пол и двери
Хороший вариант для больших помещений с высокими потолками, колоннами и молдингами. Усилить эффект контраста можно за счет светлых стен и наличников. А вот маленькая полностью темная комната с белыми плинтусами будет казаться еще меньше.
Темный пол, светлые двери
При таком сочетании стоит и стены оформить в светлых тонах. Иначе белые элементы будут слишком выделяться, а само помещение зрительно уменьшится.
Светлый пол, темные двери
Оригинальное сочетание, которое позволяет концентрировать все внимание на двери. Стены лучше также оформить в светлых тонах. При этом цвет пола и стен может и совпадать, и отличаться на несколько тонов.
Светлые стены пастельных тонов
Белый плинтус не перегружает визуальное восприятие, от интерьера остается ощущение воздушности. В таком сочетании будут выигрышно смотреться также светлые двери, а вот напольное покрытие лучше сделать темным, чтобы интерьер не казался однообразным.
Стены ярких насыщенных цветов
Ярким стенам идет белый плинтус, но это оформление лучше подходит для нежилых комнат, где предполагается активно проводить время (игровая комната, спортзал, домашний кинотеатр). В таких интерьерах будут уместны двери и наличники в тон плинтусам.
Цветные двери
Для этого сочетания стоит остановиться на темном поле и светлых стенах, чтобы еще больше подчеркнуть яркий элемент.
Как выбрать белый плинтус
При выборе белого плинтуса следует обратить внимание на три важных фактора: материал, размер и необходимость в прокладке кабеля. Разберемся со всем по порядку.
Материал плинтуса
- Дерево хорошо подойдет почти ко всем отделочным материалам, кроме плитки. Его можно красить или реставрировать. Однако и цена у таких плинтусов одна из самых высоких.
- ПВХ. Плинтуса из этого материала будут значительно дешевле деревянных, их проще монтировать, а еще их часто оснащают кабель-каналами. Твердый ПВХ долговечнее, но подходит только для прямых участков стены. Для неровных поверхностей выбирают гибкий ПВХ.
- Полиуретан — еще один бюджетный вариант плинтуса. Поставляется в разнообразной палитре и годится под покраску.
- Вспененный полиэтилен — один из самых недорогих вариантов, который однако не отличается долгим сроком службы. Благодаря своей эластичности материал хорошо подходит для оформления участков со сложной геометрией.
- МДФ — самый распространенный и недорогой вариант — простой в уходе, не впитывает грязь. Однако при выборе стоит помнить, что материал в небольших количествах выделяет формальдегиды.
- Пластик — у него демократичная цена и широкий выбор стилей (под дерево, под камень и другие текстуры), а также высокий срок службы.
- Дюрополимер — по сути, это слегка измененный пенополистирол высокой плотности. Материал экологичный, влагостойкий и ударопрочный, просто монтируется, однако и цена у него выше.
- Камень — мрамор или гранит — обладает высокой прочностью и прослужит не один десяток лет. Однако и стоит такой плинтус на порядок дороже пластикового.
- Керамика — самый популярный вариант для ванных и комнат с высокой влажностью. За ней просто ухаживать. Однако материал довольно хрупок, любой удар может обернуться трещинами.
Наличие кабель-канала
Если вы собираетесь прокладывать вдоль стен кабель, лучше его замаскировать под плинтусом. Для этого в изделии должно быть специальное углубление.
Размер плинтуса
Самый распространенный вариант плинтуса — шириной 5 см, однако встречаются и модели до 50 см. Главное правило здесь: широкий плинтус — для больших помещений и чтобы спрятать коммуникации, для всех остальных вариантов можно ориентироваться по таблице.
Источник: РБК Дизайн