ФОТО | Магазин товаров для интерьера myOCCO познакомил стильную публику с новинками от дизайнеров, которые теперь может заказать каждый

Предметы для интерьера от myOCCO превратили центр Kai будто бы в обставленный со вкусом дом, наполненный стильной дизайнерской мебелью и предметами искусства. А портал Portail пригласил стильных гостей на ужин, что пообщаться о дизайне интерьера и искусстве.

Онлайн-магазин myOCCO основан эстонским предприятием OCCO, которое стремится сделать качественный дизайн более доступным для эстоноземельцев. Если ранее продукция фирмы была доступна лишь дизайнерам интерьера и архитекторам, то теперь любой человек может обставить свою квартиру с помощью приглянувшегося товара, сделав заказ в myOCCO.

Гости мероприятия ознакомились с уникальным ассортиментом товаров для интерьера от myOCCO и посетили свежую выставку в центре Kai, а позже насладились ужином от Lore Bistroo.