10 вещей, которые нужно сделать на дачном участке в мае
Май на даче — самый “горячий” месяц. Чтобы вы точно знали, за что браться в первую очередь, INMYROOM вместе с ландшафтным дизайнером Ириной Лукьяновой рассказывает о самых важных делах в саду в мае.
“Причешите” газон
Выделите время на “прочесывание” газона граблями, чтобы старая дернина не мешала развиваться молодым травам. Даже если осенью вы убрали листья и скосили газон на нужную высоту, не отказывайтесь от этой процедуры. Советую сжечь сухую вычесанную траву и не использовать ее для компоста, чтобы не разводить вредителей и болезни. Там, где образовались проплешины, подсыпьте плодородный грунт и посейте новые семена.
Проведите аэрацию
При уходе за газоном в мае не обойтись без аэрации — прокалывания грунта на определенную глубину специальными инструментами. Это обеспечит доступ воздуха к корням растений и предотвратит застой влаги на газоне и образование грибковых заболеваний.
Аэрацию проводят как электрическими приборами, так и вручную — например, садовыми граблями. Если газон в мае наберет достаточную высоту для первой стрижки (порядка 10–12 см), то его необходимо подстричь.
Обработайте растения инсектицидами
Я рекомендую сделать это дважды: в начале мая во время распускания почек и в конце мая. Почву под растениями также обильно смочите раствором.
Обработка инсектицидами необходима против вредителей и кладок их яиц, зимующих на коре деревьев: медяницы яблонной, всех разновидностей тли, клещей плодовых, яблонной моли (гусениц), листоверток. Эту работу обязательно нужно успеть сделать до появления первых листочков.
Обрежьте кустарники и деревья
Если в апреле вы не успели сделать обрезку деревьев и кустарников в живых изгородях и для придания формы растениям, сейчас — последний шанс. Первым делом удалите крупные ветки. Поврежденные, поломанные за зиму, сухие, ломкие или больные веточки также подлежат обрезке и последующему сжиганию.
Не забудьте прорыхлить приствольные круги
И внесите весеннее комплексное минеральное удобрение.
Снимите укрытие с теплолюбивых растений
Сильные морозы уже позади, в мае обязательно снимите укрытия с роз, рододендронов, самшитов, чтобы они не сгнили под солнечными лучами.
Я использую раствор эпина для опрыскивания самшитов: с ним растение лучше перенесет стресс после снятия зимнего укрытия. Опрыскивание проводите несколько раз в месяц по листве. Также не забудьте прорыхлить почву под растениям и подкормить их весенним минеральным удобрением.
Проследите за хвойными
В мае необходимо опрыскать тую фунгицидами от грибковых заболеваний. Особое внимание — обработке внутри кроны: обычно здесь скапливаются все вредители и болезни. И помните: нельзя оставлять под растениями опавшую хвою.
Пересадите кустарники
Самый активный рост и развитие корневой системы растений происходит при температуре грунта от +5°С до +12°С: если вы не успели пересадить их осенью, сейчас — самое время.
Высадите однолетние растения
В конце мая можно высаживать однолетние растения — заморозки уже маловероятны. Анютины глазки, бархатцы, рассада астр, маргаритки — начинайте посадку с них.
Хорошо полейте растения
Если на участке присутствует автоматический полив, то в мае его нужно включить и запустить всю систему полива. В противном случае полейте посадки вручную: идеально, если получится сделать это сразу после внесения минеральных удобрений.