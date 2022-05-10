10 вещей, которые нужно сделать на дачном участке в мае

“Причешите” газон

Выделите время на “прочесывание” газона граблями, чтобы старая дернина не мешала развиваться молодым травам. Даже если осенью вы убрали листья и скосили газон на нужную высоту, не отказывайтесь от этой процедуры. Советую сжечь сухую вычесанную траву и не использовать ее для компоста, чтобы не разводить вредителей и болезни. Там, где образовались проплешины, подсыпьте плодородный грунт и посейте новые семена.

Проведите аэрацию

При уходе за газоном в мае не обойтись без аэрации — прокалывания грунта на определенную глубину специальными инструментами. Это обеспечит доступ воздуха к корням растений и предотвратит застой влаги на газоне и образование грибковых заболеваний.

Аэрацию проводят как электрическими приборами, так и вручную — например, садовыми граблями. Если газон в мае наберет достаточную высоту для первой стрижки (порядка 10–12 см), то его необходимо подстричь.

Обработайте растения инсектицидами

Я рекомендую сделать это дважды: в начале мая во время распускания почек и в конце мая. Почву под растениями также обильно смочите раствором.

Обработка инсектицидами необходима против вредителей и кладок их яиц, зимующих на коре деревьев: медяницы яблонной, всех разновидностей тли, клещей плодовых, яблонной моли (гусениц), листоверток. Эту работу обязательно нужно успеть сделать до появления первых листочков.

Обрежьте кустарники и деревья

Если в апреле вы не успели сделать обрезку деревьев и кустарников в живых изгородях и для придания формы растениям, сейчас — последний шанс. Первым делом удалите крупные ветки. Поврежденные, поломанные за зиму, сухие, ломкие или больные веточки также подлежат обрезке и последующему сжиганию.

Не забудьте прорыхлить приствольные круги

И внесите весеннее комплексное минеральное удобрение.

Снимите укрытие с теплолюбивых растений

Сильные морозы уже позади, в мае обязательно снимите укрытия с роз, рододендронов, самшитов, чтобы они не сгнили под солнечными лучами.