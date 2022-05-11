Совет: при покупке нового смарт-телевизора изображение следует настроить в соответствии с домашним интерьером

Для начала нужно подумать, когда вы больше всего смотрите телевизор. Если в основном это происходит вечером и в помещении, где света немного, следует иметь в виду, что для наилучшего качества изображения настройки яркости, цвета и резкости могут быть меньше 50%. Однако, если вы смотрите телевизор в комнате, куда светит солнце или где имеется другой источник яркого света, эти настройки следует увеличить.

“Например, в телевизорах Samsung NEO QLED для увеличения яркости пикселей используются мини-светодиоды, способные обеспечить яркость в 2000 нит, а у некоторых моделей даже в 4000 нит. Для просмотра HDR-изображения требуется примерно 1000 нит. Это значит, что телевизор можно смотреть даже в очень светлой комнате, но вот в темном помещении комнате максимальные настройки могут не всегда дать лучший результат”, — пояснил Пеннар.

Если вы не хотите заниматься настройкой отдельных параметров, изменить настройки изображения в целом можно из специального меню. В режиме Dynamic телевизионная картинка живая и яркая, она подходит для светлой комнаты, а вот в темной может сильно утомлять глаза. Кроме всего прочего, этот режим потребляет больше всего энергии. В комнате со средним освещением можно использовать режим Standard, в котором цвета, яркость, контрастность и четкость находятся на среднем уровне и сбалансированы. В режиме Natural цвета еще больше приглушаются, а в режиме Movie к изображению добавляются теплые тона, чтобы оно выглядело кинематографично и хорошо смотрелось в темноте — как вы обычно видите фильм в кинотеатре. Поскольку в режиме Movie отдельная обработка изображения отключена, он обеспечивает плавное движение экрана даже при отображении быстрых фрагментов фильма.

“Новые телевизоры Samsung NEO QLED также имеют в меню опцию Intelligent Mode, в котором телевизор сам решает, какие настройки изображения использовать — в зависимости от помещения и просматриваемого контента. Это очень удобное решение для помещений, где освещенность постоянно меняется”, — сказал Пеннар.