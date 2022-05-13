Самый горячий тренд этого лета — полиротанг

Стиль Дальнего Востока с ULLEHUSE

Полиротанг доминирует на рынке садовой мебели уже в течение нескольких лет. Благодаря его элегантному виду и потрясающей прочности этот материал считается вечной ценностью, которая сделает уютным любой балкон и двор. Также эти комплекты мебели мгновенно создают ощущение отпуска, напоминая о Дальнем Востоке или тропиках. Особенности ротанга лучше всего демонстрирует один из лучших мебельных комплектов лета в JYSK — ULLEHUSE. Набор доступен в светлых и в темных тонах, и в двух размерах — 6-местный и 9-местный.

Модуль за модулем с BASTRUP

В последние годы в индустрии летней мебели стала гораздо популярнее мебель модульного типа. Эту тенденцию демонстрирует и уникальный комплект садовой мебели BASTRUP, состоящий из отдельных модулей, их можно приобретать в разных комбинациях, и их можно с легкостью поставить так, как самому по душе! Все в ваших руках!

Разнообразие дизайнов и размеров

Мебель из полиротанга как будто создана для мест, где планируется принимать большое количество гостей — на диванах обычно много сидячих мест, и их великолепно дополняют кресла для отдыха разных форм и размеров. А для небольших помещений очень удачным решением будет современный комплект из дивана, стульев и стола VEBBESTRUP. Если мебель нужно поместить на небольшом балконе, тогда вам подойдет компактные модели VESTLI или MARA.

Почему стоит выбрать ротанг?

В большинстве случаев кресла и диваны продаются с мягкими сиденьями или со специальными подушками, поэтому вам не придется думать о покупке дополнительных аксессуаров.

Это очень легкий материал (вес определяет и металл, использованный для изготовления рамы для мебели), поэтому сделанную из полиротанга мебель удобно передвигать.

Благодаря высокой устойчивости к воздействию погодных условий мебель из полиротанга при необходимости можно держать на улице и зимой.

Этот материал удобно и легко чистить теплой водой с мылом.