Зеленый оазис во дворе: 7 шагов к безупречному газону

Выберите правильные семена для травы

Посев травы можно считать инвестицией на годы, поэтому неразумно выбирать первые попавшиеся на глаза или самые недорогие семена. Вы должны выбрать траву, подходящую для нашего климата, для места произрастания и в соответствии с назначением. В условиях Эстонии трава должна быть устойчивой к перепадам температур, в то время как во многих южных странах, например, культивация травы ориентирована на засуху и нехватку воды, что обычно не является проблемой в Эстонии. Также стоит отметить, что вы можете выбрать разные семена травы для открытого солнечного участка и теневого уголка. Многие люди также хотели бы себе на заднем дворе газон как на поле для гольфа или футбольном стадионе, но не учитывают, что эти газоны тоже начинаются с выбора семян для травы. Обычная садовая трава в этом случае не подходит, и как раз надо выбирать семена травы, выведенной для площадки для игры в гольф или футбольного поля.

Обеспечивайте техническое обслуживание косилки

Идеального газона можно добиться с помощью садового трактора, газонокосилки или робота-газонокосилки, важно быть последовательным и правильно обслуживать, и чистить машину. Все газонокосилки и триммеры требуют регулярного технического обслуживания. После каждого использования инструмент необходимо очищать от травы и проверять наличие достаточного количества топлива и масла. Электрические и аккумуляторные устройства требуют меньше внимания, но и им следует проводить обслуживание. Весной также следует осматривать фильтры и лезвия. Иногда люди не знают, что красивый газон зависит не столько от устройства, которым его стригут, сколько от остроты режущих лезвий этого устройства.

Косите с достаточной частотой