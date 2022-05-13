Зеленый оазис во дворе: 7 шагов к безупречному газону
Весной много сил и времени уходит на посадку цветов, деревьев и кустарников. При этом непропорционально мало внимания уделяется самой распространённой в наших садах культуре — траве. Эвели Уйбометс, менеджер магазина K-rauta Tondi, рассказывает о том, как вырастить газон, которым можно будет гордиться.
Выберите правильные семена для травы
Посев травы можно считать инвестицией на годы, поэтому неразумно выбирать первые попавшиеся на глаза или самые недорогие семена. Вы должны выбрать траву, подходящую для нашего климата, для места произрастания и в соответствии с назначением. В условиях Эстонии трава должна быть устойчивой к перепадам температур, в то время как во многих южных странах, например, культивация травы ориентирована на засуху и нехватку воды, что обычно не является проблемой в Эстонии. Также стоит отметить, что вы можете выбрать разные семена травы для открытого солнечного участка и теневого уголка. Многие люди также хотели бы себе на заднем дворе газон как на поле для гольфа или футбольном стадионе, но не учитывают, что эти газоны тоже начинаются с выбора семян для травы. Обычная садовая трава в этом случае не подходит, и как раз надо выбирать семена травы, выведенной для площадки для игры в гольф или футбольного поля.
Обеспечивайте техническое обслуживание косилки
Идеального газона можно добиться с помощью садового трактора, газонокосилки или робота-газонокосилки, важно быть последовательным и правильно обслуживать, и чистить машину. Все газонокосилки и триммеры требуют регулярного технического обслуживания. После каждого использования инструмент необходимо очищать от травы и проверять наличие достаточного количества топлива и масла. Электрические и аккумуляторные устройства требуют меньше внимания, но и им следует проводить обслуживание. Весной также следует осматривать фильтры и лезвия. Иногда люди не знают, что красивый газон зависит не столько от устройства, которым его стригут, сколько от остроты режущих лезвий этого устройства.
Косите с достаточной частотой
Говорить об универсальной частоте стрижки травы нельзя, так как она зависит от нескольких факторов, таких как сама трава, место произрастания, осадки. Можно сказать, что весной к стрижке газона обычно приступают слишком рано, многие делают это уже в апреле. Траву надо оставлять в покое весной, чтобы она могла набраться сил и достаточно окрепнуть после долгой зимы. Таким образом, первый газон можно, так сказать, пустить на самотёк, и подстричь его только во второй половине мая. Позже газон можно стричь, например, раз в неделю, но следует всё же наблюдать за ним с учётом потребностей травы — в засушливый период газон стригут реже, в дождливый период — чаще.
Выберите косилку с функцией мульчирования или травосборником
Наименее всего подходит для газона то, что после стрижки скошенная трава неравномерно распределяется по саду. Таким образом, вы можете выбрать либо косилку с травосборником, подбирающим всю траву для последующего компостирования, либо косилку с функцией мульчирования, разрезающую траву на мелкие кусочки.
Удобряйте газон
Точно так же, как весной мы удобряем цветы, живые изгороди и кустарники, мы также можем удобрять газон, что обеспечивает зелёный цвет и жизнеспособность растений. Следует отдать предпочтение удобрениям длительного действия, но перебарщивать с подкормкой газона не стоит. Если весной трава кажется недостаточно сильной и жизнеспособной, в дополнение к удобрению можно провести подсев.
Поливайте во время засушливого периода
В Эстонии газон обычно не нуждается в поливе, но во время летней засухи это можно сделать. Полив следует производить нечасто и тщательно, так как частый и недостаточный полив привлекает корни травы к поверхностному слою и совсем не полезен для газона. Газон следует поливать вечером или ночью, когда солнце и тепло не испаряют воду быстро.
Обеспечьте борьбу с сорняками и мхом
Самый частый враг газона — одуванчик. Если в прошлом для борьбы с этим часто использовались яды, то теперь достаточно применять механические устройства. С удалителем одуванчиков можно собирать растения с корнями, и хотя работа трудоёмкая и утомительная, она окупается. В некоторых местах газон также имеет тенденцию к зарастанию мхом. Для профилактики этого можно нейтрализовать кислотность почвы, проще всего это сделать известью. Если проблема мшистости уже стоит остро, газон нужно аэрировать, т. е. почву нужно перфорировать специальным приспособлением. Аэрация также может быть полезна для восстановления высохшей до корки поверхности земли или вытоптанной травы. Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, газон можно также прикатать весной, чтобы выровнять неровности и вмятины.