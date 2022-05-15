Пять ценных советов по пересадке и удобрении комнатных растений весной

1. Весна — лучшее время для пересадки

Можно подумать, что комнатные растения одинаково активны вне зависимости от времени года, однако это не так. Точно так же, как растения, которые мы высаживаем в открытый грунт, зимой они уходят в режим сохранения энергии, а весной становятся снова активны и готовятся выпустить новые корни, побеги и листья. По словам Ливии Куликовски, эксперта по садоводству производящей на 100% органические удобрения компании Plant-I-Boost, единственным исключением являются комнатные растения, которые обычно цветут зимой. “Таким образом, весна — лучшее время для пересадки растений и ввода удобрений в почву. После весенней пересадки растение растет гораздо активнее и хорошо привыкает к новой почве”, — говорит Куликовска.

Естественно, если пересадка растения единственным выходом станет в течение какого-то другого сезона (например, разобьется или станет мал горшок), ждать до весны не стоит. Единственная тонкость заключается в том, что в неблагоприятный сезон пересаживать растения следует, стараясь не потревожить корневую систему. Их просто переносят в новый горшок, не вытрясая старую землю.

2. Лучше все же узнать, как называется растение

Чтобы обеспечивать комнатным растениям должных уход, следует как минимум знать их названия. Некоторые растения, например, рекомендуется пересаживать в свежую почву каждую весну, а другие нужно пересаживать раз в несколько лет или в том случае, если станет мал горшок. “Люди, к сожалению, часто не знают даже того, что за растения растут у них дома. Человек покупает растение и забывает его название. Еще сложнее, если растений дома десять или даже двадцать. Введите привычку обязательно наклеивать название растения на его новый горшок сразу же после покупки. Если название известно, всю необходимую информацию по уходу за ним вы сможете найти в интернете”, — добавляет Куликовска.