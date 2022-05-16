ДО и ПОСЛЕ | Как сделать стильной кухню советских времен

Часто люди не знают, с чего начать ремонт в нуждающейся в реновации квартире, ведь кажется, что в обновлении нуждается всё. В то же время, есть желание сохранить старые вещи, потому что они имеют сентиментальную ценность. По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, часто достаточно просто покрасить стены и сделать кухню более функциональной, чтобы придать ей свежий вид. Кроме того, оригинальные и близкие сердцу детали могут оставаться центральным элементом комнаты.

Стиль, вдохновленный аутентичными деталями

“При выборе стиля мы вдохновлялись старыми деталями кухни, такими как обшитые вагонкой декоративные стены и потолок и старинная посуда. Деревенский интерьер по-прежнему актуален и сегодня — классическая мебель в хуторском стиле, натуральное дерево, много светлых тонов и немного зелени”, — рассказал Кастро.

Окрашенная в белый цвет вагонка для обшивки потолка и стен, а также открытые полки помогли создать в комнате более чистую и просторную атмосферу. Это также помогло ещё больше подчеркнуть уникальность посуды, и она стала очень важным элементом во всей кухне.

Тёмные стены и рабочие поверхности оставляют тяжёлое впечатление

В старых кухнях часто бывает слишком мало света, даже если на кухне есть большое окно. Популярные в советское время обшитые темными досками потолок и стены поглощают свет и делают помещение визуально меньше, поэтому мебель насыщенных тонов для темных кухонь — не лучший выбор.

“Часто достаточно покрасить стены в светлые тона, чтобы освежить комнату, так как таким образом стены отражают больше света и кухня выглядит более просторной. Для аутентичных помещений в деревенском стиле, как правило, подходят натуральные материалы и мебель в классическом стиле. В случае с этой кухней также единственно верным выбором был сливающийся с натуральным деревом белый цвет. Кроме того, правильный свет может помочь сделать пространство визуально больше”, — рассказал Кастро.

Упорядоченная кухня оставляет впечатление более чистой комнаты