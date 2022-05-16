ДО и ПОСЛЕ | Как сделать стильной кухню советских времен(4)
Часто люди не знают, с чего начать ремонт в нуждающейся в реновации квартире, ведь кажется, что в обновлении нуждается всё. В то же время, есть желание сохранить старые вещи, потому что они имеют сентиментальную ценность. По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, часто достаточно просто покрасить стены и сделать кухню более функциональной, чтобы придать ей свежий вид. Кроме того, оригинальные и близкие сердцу детали могут оставаться центральным элементом комнаты.
Стиль, вдохновленный аутентичными деталями
“При выборе стиля мы вдохновлялись старыми деталями кухни, такими как обшитые вагонкой декоративные стены и потолок и старинная посуда. Деревенский интерьер по-прежнему актуален и сегодня — классическая мебель в хуторском стиле, натуральное дерево, много светлых тонов и немного зелени”, — рассказал Кастро.
Окрашенная в белый цвет вагонка для обшивки потолка и стен, а также открытые полки помогли создать в комнате более чистую и просторную атмосферу. Это также помогло ещё больше подчеркнуть уникальность посуды, и она стала очень важным элементом во всей кухне.
Тёмные стены и рабочие поверхности оставляют тяжёлое впечатление
В старых кухнях часто бывает слишком мало света, даже если на кухне есть большое окно. Популярные в советское время обшитые темными досками потолок и стены поглощают свет и делают помещение визуально меньше, поэтому мебель насыщенных тонов для темных кухонь — не лучший выбор.
“Часто достаточно покрасить стены в светлые тона, чтобы освежить комнату, так как таким образом стены отражают больше света и кухня выглядит более просторной. Для аутентичных помещений в деревенском стиле, как правило, подходят натуральные материалы и мебель в классическом стиле. В случае с этой кухней также единственно верным выбором был сливающийся с натуральным деревом белый цвет. Кроме того, правильный свет может помочь сделать пространство визуально больше”, — рассказал Кастро.
Упорядоченная кухня оставляет впечатление более чистой комнаты
“Небольшую кухню делает ещё меньше рабочая поверхность, заставленная техникой и прочими вещами. В этом случае помогает установка полок, подвесных систем и крючков, чтобы освободить поверхность от лишнего”, — рассказал дизайнер интерьера.
Уровень кухни был слишком низким, и не было места для приготовления пищи. Дизайнер интерьера максимально использовал пространство с L-образной кухонной мебелью — появилось больше рабочей поверхности, а на стене разместили высокие шкафы. Благодаря этому появилось также место для хранения редко используемых и крупных вещей, чтобы рабочая поверхность оставалась свободной. Функциональности добавили закрытые шкафы с выдвижными ящиками и прикреплённые к стене рейлинги, что придало новой кухне индивидуальности.
На кухне может быть достаточно места, чтобы убрать столовые приборы с глаз долой, но одного этого мало. Упорядочив хранение вещей в шкафах и ящиках, вы сможете более эффективно использовать пространство в них. Здесь на помощь приходят различные дизайнерские решения интерьера кухни, которые пригодятся даже в том случае, если нет возможности сделать ремонт всей кухни.
“Дополнительные полки, встроенные в шкафы, позволяют хранить вещи в шкафу более организованно, держатели для тарелок упрощают хранение посуды, а коробки экономят место при организованном хранении специй, столовых приборов и сухих продуктов в выдвижных ящиках. Такие небольшие дополнения добавляют пространства, и в то же время обеспечивают на кухне порядок и удобный доступ к вещам”, — пояснил Кастро.
Правильное освещение добавляет уюта
Кухня — это место, где за чашечкой чая или кофе проходят увлекательные беседы, и находится время для себя и своих мыслей. Таким образом, помимо функциональности, на кухне важен ещё и уют.
Чтобы кухня была уютной, она должна быть хорошо освещена как днём, так и вечером. Устанавливаемые на интегрированную рабочую поверхность и полку светильники являются прекрасным дополнением к потолочному освещению и гарантируют наличие уютного освещения на кухне как для чтения, так и для приёма гостей. Вместо старого кресла дизайнер интерьера поставил белый стул, украшенный подушками, и положил небольшой коврик, чтобы создать уютную и тёплую атмосферу.