Загадка хрущевок: зачем нужно было окно между ванной комнатой и кухней?

"РБК-Недвижимость" собрала популярные версии существования окна, а также варианты его оформления в современных условиях.

Свет в твоем окне

Далеко не все жители хрущевок знают, зачем нужно окно между кухней и ванной. В большинстве типовых квартир его убирали во время ремонта, в некоторых оставляли, а в других закрашивали в цвет стен. Сейчас этих окон не делают, но тогда архитекторы были обязаны вносить их в проект и реализовывать в каждом новом доме. Интересно, что такие проемы считаются признаком советских пятиэтажек, но на самом деле они встречаются и в дореволюционных домах. Например, в романе Михаила Булгакова "Собачье сердце" Шариков заперся в ванной, а спасать его пришлось через то самое окно со стороны кухни. Дом по адресу Пречистенка, 13, в котором разворачивались события, построен в 1911 году.

Спасение утопающих

Это одна из версий о предназначении застекленной части стены в старых домах. Немалая часть бытовых несчастных случаев происходит именно в ванной комнате. Скользкий пол, вода и минимум пространства для маневра могут стать причиной травм. Если человек заперт изнутри, то гораздо проще помочь ему, разбив окно из кухни, нежели сломав дверь. Последняя, кстати, по проекту архитекторов открывалась наружу, что усложняет возможность выломать ее в условиях тесной маленькой прихожей.

Спасение от взрыва

Другая оригинальная версия заключается в том, что окно должно было взять на себя взрывную волну. В прошлом не было повальной электрификации, квартиры оборудовали газовыми котлами. Утечка газа или невнимательное обращение с ним приводят к плачевным последствиям. Отсюда появилась легенда, что в случае аварии мощная волна пройдет через окно, тем самым сохранив стену между кухней и санузлом. Это миф, потому что сильный взрыв без труда снесет тонкую перегородку и проем ее не спасет.

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