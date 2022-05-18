Газон — дело тонкое. Как правильно его подстригать и на что обратить внимание при выборе газонокосилки?

По словам Паапа Райда, главы отдела предприятия-дилера садовой техники Mehka Таллинн, постоянная стрижка газонов снижает биоразнообразие, потому что насекомым и птицам там больше нет места. “Люди всё больше склоняются к зелёному мышлению и биоразнообразию, поэтому часть газона на больших участках не подстригают или подстригают один или два раза в год щадящими газонокосилками или триммерами. В городах скорее ограничиваются тем, что некоторые участки не подстригают в период весеннего цветения”, — описал сегодняшние тенденции стрижки газонов Райд. Чтобы сделать газон более жизнеспособным, он рекомендует не подстригать газон слишком низко — оптимальная высота травы 5–6 см.

По словам Райда, закупка роботов-газонокосилок в настоящее время идёт полным ходом, их продажи выросли примерно на 30% в год. “На данный момент можно сказать, что робот-газонокосилка уже становится для пользователей обязательной домашней техникой, такой, например, как посудомоечная машина. Если он уже приобретён и красивый газон вошёл в привычку, без робота-газонокосилки в будущем будет очень сложно”, — сказал он.

“К счастью, сегодняшние более новые роботы-газонокосилки уже имеют функции, которые позволяют с помощью мобильного приложения определять, где робот косит, а где временно не косит, поэтому вам больше не нужно устанавливать границы вручную. Из-за опасности клещей почти не встречаются неподстриженные газоны, тем более что на высоком газоне можно утром промочить ноги, и он мешает детям играть в мяч. Однако стало популярным оставлять часть участка под лесную площадь, где могут расти, например, мох, черника и другие ягоды”, — рассказал руководитель отдела Mehka Таллинн.

При выборе газонокосилки учитывайте площадь участка