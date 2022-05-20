Нет визуальному шуму и лишним вещам: тренды и антитренды в декоре интерьера

Еще два года назад мир шумел и менялся за стенами квартиры. Мы получали в нем 95% впечатлений, домашнее время по большей части отдавая сну. Теперь многие работают на удаленке, оставаясь в четырех стенах сутками, и весь мир иногда сжимается до размеров квартиры. Хорошая новость в том, что человек пластичен. Приспосабливаясь к ситуации, он создает мир внутри дома, наполняя его множеством подробностей.

Творческому человеку, например, важны креативная обстановка, яркая колористика, мотивирующие постеры и другие источники вдохновения. Для офисного работника лучше подойдет чистое пространство с несколькими цветовыми пятнами, которые будут время от времени отвлекать от рутинных задач и питать энергией. Это может быть любой яркий фрагмент — неважно, произведение искусства или подушка.

Каждый работающий и учащийся нуждается в уголке с приемлемым для эфира задником и хоть какой-то звукоизоляцией. Чаще всего декоратора просят создать кабинет из лоджии. Конкретные решения всегда зависят от характера занятий заказчика.

Пандемия превратила наши квартиры в рабочие зоны, где домочадцы мешают друг другу сидеть в видеочатах. За 2020–2021 годы стало понятно, что приоритеты изменились, нужно подстраиваться и искать варианты. Эту задачу можно решить декорированием.

Декорирование — быстрое изменение облика жилья, не требующее кардинального вмешательства. Стайлинг — по сути, то же самое, но на профессиональном уровне: так называется подготовка работы дизайнера к съемке с профессиональным стилистом. Результат стайлинга можно увидеть на страницах интерьерных журналов, в портфолио или соцсетях дизайнера.

В области декорирования и стайлинга постоянно возникают тренды, как мимолетные, так и глобальные. Они меняются быстрее, чем тренды дизайна интерьеров. В чем разница между двумя этими понятиями и какие направления сейчас актуальны, рассказывает Дарья Загреба, автор программы “Декор и стайлинг интерьера” Высшей школы “Среда обучения”, декоратор и стилист интерьера в архитектурной студии Flats Design.

В тренде сейчас — чувственный дизайн, создание собственного мира с набором деталей, где важную роль играют и фактуры, и запахи. Ольфакторный дизайн, работающий с этими каналами чувств, тоже входит в компетенцию декоратора.

Достаем семейный хрусталь

Антитренд: вещи, которые не про тебя

Тренд: каждая вещь может быть полезна и может дарить эмоции

В СССР чешский хрусталь был признаком статуса. Такая посуда стояла в буфете за стеклом, ее доставали разве что похвастаться перед гостями. Функция хрусталя была не в использовании, а в месседже “мы не хуже соседа”. Те годы давно прошли, но настроение странным образом задержалось: русские люди по-прежнему любят статусные вещи и элементы декора, которые не приносят пользы.

Уходящий тренд — вылизанный интерьер, как с обложки. Пустой и стандартный, но выглядящий дорого. Или другая крайность: много всего, хрусталь, мозаика, один декор поверх другого, визуальный шум. Обе эти крайности показывают, что диктует правила здесь не человек, в этом интерьере живущий. А опасения насчет того, что подумают другие.

Лозунг сегодняшнего дня: вещи для человека. Именно любимые предметы сделают вашу жизнь счастливее. Если нравится хрусталь, смело пользуйтесь им каждый день. А от вещей, которые не несут ни пользы, ни радости, стоит избавиться. Выбор элементов декора проверяется очень просто: они должны поддерживать психологическое и эмоциональное состояние хозяев квартиры.

Новые мастера и бабушкин сундук

Антитренд: реплики с Aliexpress

Тренд: винтаж и уникальные произведения местных дизайнеров

Пандемия разрушила логистические цепочки, люди стали все чаще обращаться на Aliexpress за подделками известных марок. Но такие решения удешевляют интерьер точно так же, как некачественная подделка дорогой брендовой одежды удешевляет облик владельца.