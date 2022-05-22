Эксперты объясняют, как выбрать зарядное устройство для электромобиля для дома

По словам Керта Пяэбо, менеджера Enefit Volt, покупка электромобиля обычно становится актуальной в домохозяйстве с двумя автомобилями, где одно транспортное средство заменяется электромобилем, чтобы получить пользовательский опыт и избавиться от неопределённости относительно электромобилей.

“В связи с покупкой автомобиля по-прежнему существует одно из самых больших опасений по поводу дальности поездок, хотя человек, живущий в городе или рядом с ним, в рабочий день проезжает в среднем 30–50 км, а это значит, что на любом электромобиле дальность поездки не является реальной проблемой. Сегодня дальность поездки даже недорогих электромобилей с полностью заряженным аккумулятором превышает 200 км, а в большинстве случаев составляет целых 300–500 км”, — пояснил Пяэбо.

При рассмотрении вопроса о покупке электромобиля стоит заранее связаться с поставщиком услуг зарядки, чтобы узнать, какие решения для зарядки можно создать дома. “Мы рекомендуем выбрать для дома так называемое умное зарядное устройство, которое позволяет планировать зарядку с помощью мобильного приложения Eesti Energia на часы с лучшей ценой за электричество. На практике это означает, что когда вы возвращаетесь домой вечером, например, с 17:00 до 18:00, вы настраиваете приложение на зарядку 20 кВт/ч или около 100 км на утро. Затем вы подключаете зарядный кабель, и аккумулятор заряжается электричеством по самой выгодной цене”, — пояснил менеджер Enefit Volt. Он подчеркнул, что аккумулятор электромобиля необязательно должен быть полностью заряжен при начале движения, ведь на автомобиле с бензиновым или дизельным двигателем тоже не каждый день начинают поездку с полным баком.

Вам не нужно заряжать электромобиль каждый день

При покупке второго электромобиля для семьи менеджер Enefit Volt рекомендует подумать о том, какая дальность поездки у обоих автомобилей в день и нужно ли каждый день заряжать оба автомобиля. От этого зависит, какое зарядное устройство вам нужно дома — с одной или двумя зарядными насадками.