Эксперты объясняют, как выбрать зарядное устройство для электромобиля для дома
По словам Керта Пяэбо, менеджера Enefit Volt, покупка электромобиля обычно становится актуальной в домохозяйстве с двумя автомобилями, где одно транспортное средство заменяется электромобилем, чтобы получить пользовательский опыт и избавиться от неопределённости относительно электромобилей.
“В связи с покупкой автомобиля по-прежнему существует одно из самых больших опасений по поводу дальности поездок, хотя человек, живущий в городе или рядом с ним, в рабочий день проезжает в среднем 30–50 км, а это значит, что на любом электромобиле дальность поездки не является реальной проблемой. Сегодня дальность поездки даже недорогих электромобилей с полностью заряженным аккумулятором превышает 200 км, а в большинстве случаев составляет целых 300–500 км”, — пояснил Пяэбо.
При рассмотрении вопроса о покупке электромобиля стоит заранее связаться с поставщиком услуг зарядки, чтобы узнать, какие решения для зарядки можно создать дома. “Мы рекомендуем выбрать для дома так называемое умное зарядное устройство, которое позволяет планировать зарядку с помощью мобильного приложения Eesti Energia на часы с лучшей ценой за электричество. На практике это означает, что когда вы возвращаетесь домой вечером, например, с 17:00 до 18:00, вы настраиваете приложение на зарядку 20 кВт/ч или около 100 км на утро. Затем вы подключаете зарядный кабель, и аккумулятор заряжается электричеством по самой выгодной цене”, — пояснил менеджер Enefit Volt. Он подчеркнул, что аккумулятор электромобиля необязательно должен быть полностью заряжен при начале движения, ведь на автомобиле с бензиновым или дизельным двигателем тоже не каждый день начинают поездку с полным баком.
Вам не нужно заряжать электромобиль каждый день
При покупке второго электромобиля для семьи менеджер Enefit Volt рекомендует подумать о том, какая дальность поездки у обоих автомобилей в день и нужно ли каждый день заряжать оба автомобиля. От этого зависит, какое зарядное устройство вам нужно дома — с одной или двумя зарядными насадками.
“Примерно подсчитано, что обе машины должны иметь ежедневный пробег 200 км и более, чтобы их надо было полностью заряжать в течение ночи. Тем не менее, большинство ограничивается одним зарядным устройством дома, так как нет необходимости заряжать два автомобиля одновременно. Частенько автомобиль заряжают также и на работе”, — добавил Пяэбо. Ёмкость аккумуляторов современных электромобилей также настолько велика, что среднестатистический пользователь автомобиля может безопасно ездить целую рабочую неделю на одном заряде.
По словам менеджера Enefit Volt, волатильность цен на электричество также влияет на стоимость зарядки электромобиля, но не сильно. “Дома обычно есть три возможности зарядки: неотложная, отсроченная и умная зарядки. Общая стоимость неотложной зарядки на 100 км составляет около 4–5 €, при отсрочке зарядки на ночные часы стоимость составляет около 2,5–3 €, а при умной зарядке стоимость составляет в среднем 1–1,5 €”, — рассказал Пяэбо.
Зарядное устройство с установкой стоит около пары тысяч евро
Однако покупка домашнего электрозарядного устройства приведёт к приличному расходу — цена одного умного зарядного устройства с установкой составляет примерно пару тысяч евро. Если установка также требует земляных работ или иных более сложных работ, плата за установку может вырасти.
По словам Неле Роосталу, руководителя отдела управления продуктами Inbank Group, при покупке домашнего зарядного устройства для электромобиля обычно есть два варианта — купить зарядное устройство в офисе продаж сразу с автомобилем или выбрать подходящее у другого поставщика услуг.
“Поскольку покупка как электромобиля, так и аксессуаров, необходимых для его зарядки, является дорогостоящим мероприятием, в дополнение к автомобильным кредитам и лизингам банки также предлагают финансовые решения для необходимых аксессуаров, будь то рассрочка или небольшой кредит. Например, чтобы построить зарядный пункт за 2000 евро, ежемесячный платёж в случае 60-месячного периода начинается примерно с 40 евро”, — пояснила Роосталу.
По её словам, всё больше и больше финансовых учреждений выходят на рынок с зелёными кредитами, целью которых является предоставление потребителям возможности инвестировать в энергоэффективные решения.
“Например, благодаря кредиту на зелёную энергию Inbank, помимо солнечных батарей и повышения энергоэффективности дома, мы также предлагаем потребителям устанавливать пункты зарядки электромобилей, чтобы способствовать более быстрому переходу на электромобили. Принимая во внимание цели электрификации в Евросоюзе, мы не можем игнорировать электромобили — это новая нормальность в ближайшем будущем”, — добавила Роосталу. Она заявила, что потребители в основном осознают пользу для экологии, сопутствующую электромобилям, поэтому в случае с автомобильными кредитами Inbank мы тоже наблюдаем рост в финансировании электромобилей.