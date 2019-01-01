ЧП: квартиросъемщика заперли в сундуке за долги

Владельцы недвижимости угрожали бывшему арендатору из-за задолженности за коммунальные услуги. Аренда закончилась летом 2018-го, после чего пострадавший и его семья съехали, не оплатив коммунальные услуги.

“Когда мужчина пришел в указанный дом отдать ключи, отец с сыном стали его избивать, принуждая к выполнению договорных обязательств. С целью устрашения потерпевшего затолкали в сундук и вывезти в лес. Они вынудили его написать расписку о наличии перед ними долга с передачей в залог ключей от принадлежащего потерпевшему автомобиля, документов на него, а также паспорта”.

Получив от пленника расписку, хозяева дома отпустили его, а он обратился в милицию. По заявлению ведется разбирательство, подозреваемые заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве под угрозой убийства и насильственном принуждении к выполнению договорных обязательств.

Денежные отношения между владельцами жилья и квартиросъемщиками часто становятся причиной серьезных конфликтов. Так, в октябре 2017-го житель Барнаула открыл стрельбу из автомата по арендаторам, просрочившим оплату. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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