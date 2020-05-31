Дома в Италии по цене 1 евро: реальный шанс уехать жить на юг Европы или ловушка?

С тех пор программа “Дом за 1 евро” распространилась по всей стране — в настоящее время она действует в 26 муниципалитетах. Многие считают акцию итальянцев фейком и “разводом”, однако подобная распродажа домов действительно работает, а в отдельных районах — даже очень успешно. Аттракцион неслыханной щедрости — в материале “Ленты.ру”.

“Дом за 1 евро” — отчасти следствие политики властей Италии, направленной на рост рождаемости. Страна пытается решить свою демографическую проблему за счет мигрантов, нередко нелегальных. Согласно данным Евростата, в 2014 году численность населения (как граждане, так и резиденты) Италии достигла 60,8 миллиона человек, однако затем данный показатель начал неуклонно снижаться. В 2019 году в стране постоянно проживало уже 60,4 миллиона человек. На Италию приходится 13,51 процента всех жителей Евросоюза — впереди только Германия и Франция.

С помощью программы местные чиновники хотят привлечь людей в населенные пункты, которые вымирают на глазах. Плохие условия вынудили жителей таких деревень переехать в крупные города в поисках лучшей жизни. Эти люди не смогли заново отстроить дом после землетрясения или не захотели соседствовать рядом с заводом, который когда-то здесь работал. Бывают случаи, когда недвижимость умершего человека передают муниципалитету, а отдельные здания просто пустуют — про их хозяев ничего не известно. Иногда на распродажу выставляют памятники культурного наследия, на восстановление которых в бюджетах нет средств. Самый обширный “ассортимент” приходится на Сицилию.

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Под солнцем Тосканы

Автономная область Сицилия включает одноименный остров и несколько архипелагов. Во всем регионе проживает почти половина населения Москвы — около пяти миллионов человек. Сицилия — не самый развитый регион страны, который все же остается аграрным. Неудивительно, что программа “Дом за 1 евро” здесь получила наибольшее распространение. Люди уезжают, и чтобы их остановить, власти вынуждены реанимировать города, заманивая приезжих.

Больше всего лотов представлено в провинции Агридженто — она находится на берегу Средиземного моря. В программе участвуют муниципалитеты Бивона, Каникатти, Каммарата, Ракальмуто, Сан-Джованни-Джемини и Самбука-ди-Сицилия. Последняя пользуется особой популярностью, после того как в 2016 году выиграла конкурс на самый красивый город Италии. “Иностранцы стекаются сюда, ошеломленные всей этой красотой. Уже продано около 10 домов. Десятки других тоже доступны, но они очень нуждаются в преображении. С нами связались люди из Швейцарии, Франции и Испании, мы получаем много запросов”, — похвастался вице-мэр города Джузеппе Качиоппо. По его словам, Самбука-ди-Сицилия нуждается в приезжих, чтобы не превратиться в руины.