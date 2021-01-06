ФОТО | В Мадриде выставили на продажу “самую страшную в мире квартиру”

“Отличная квартира с 4 спальнями, полностью оборудованной ванной комнатой, гостиной с террасой и кухней с подсобным помещением. Рядом остановка автобуса и метро”, — говорится в объявлении. Объект стоит 105 тысяч евро и находится в районе Абрантес в Мадриде.

На фотографиях же видно, что квартира находится в максимально плачевном состоянии. Настолько плохом, что публикация быстро собрала тысячи лайков и обросла мемами. Пользователи соцсетей уже окрестили квартиру “самой страшной в мире”.

Buscando pisos en Madrid: "estupendo piso de 4 dormitorios, baño completo, salón con terraza y cocina amueblada con tendedero. cerca de la parada de bus y metro. " pic.twitter.com/mH5CbDXjsr — Terry (@TerryJordi) January 4, 2021