Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос. Интресс ниже 1%!

Пандемия коронавируса ввергла ФРГ в глубочайшую рецессию в ее истории, однако экономический кризис не привел в Германии к падению цен на жилую недвижимость. Наоборот. В 2020 году квартиры и дома после целого десятилетия бурного роста спроса продолжают дорожать. Пока, во всяком случае.

Индивидуальные жилые дома дорожают быстрее квартир

Самые свежие цифры говорят о том, что во 2-м квартале, с апреля по июнь, на пике первой волны COVID-19, квартиры выросли в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по Германии на 5,9%. Об этом сообщила в середине августа специализирующаяся на рынке жилой недвижимости ФРГ гамбургская консалтинговая компания F + B. А ее исполнительный директор Бернд Лойтнер указал на особо высокую динамику в сегменте жилых домов на одну или две семьи. Они подорожали за год на 9%.

Это - новое явление. Трендом минувшего десятилетия был опережающий рост цен на жилье в многоквартирных домах, особенно в крупнейших городах Германии с большим приростом населения. Это четыре немецких города с населением свыше 1 млн человек - Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн, а также Франкфурт-на-Майне, Штутгарт и Дюссельдорф. Теперь же, в последние года два, ускоряется удорожание индивидуальных домов, в том числе в небольших населенных пунктах.

Основную причину эксперты видят в том, что достигнутый в крупных городах уровень цен на покупку и аренду жилплощади все чаще просто вынуждает людей перебираться в более доступные пригороды и даже в отдаленную сельскую местность. DW подробно писала об этой тенденции в прошлом году в статье "Дорогое жилье выдавливает молодые семьи из больших городов Германии".

Цены на квартиры в ФРГ вряд ли существенно снизятся

И вот теперь пандемия коронавируса может дать дополнительный сильный импульс оттоку жильцов за пределы больших городов, подальше не только от недоступных цен, но и от постоянного скопления потенциальных носителей инфекции. Тем более, что из-за COVID-19 резко возросло число специалистов, работающих удаленно из дома. Для многих теперь куда важнее возможность расширить жилплощадь и выделить отдельную комнату под рабочий кабинет, чем географическая близость к офису.