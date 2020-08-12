Пьяные женщины и выстрелы: арендатор превратил шикарный особняк в курортном городе в "бомжатник"

Владелица дома стоимостью примерно в миллион евро проживает за рубежом, около года назад она решила сдать недвижимость в аренду. Однако арендатор длительное время не платит за жилье (ежемесячный платеж составляет 2000 евро), а также накопил долги за коммунальные услуги. Хозяйка дома длительное время пытается избавиться от жильца, однако помочь ей не в силах даже полиция.

Владелица дома и ее представитель полагают, что мужчина, сознательно используя брешь в законодательстве, искал себе подходящее жилье. За время своего проживания он не следил за порядком на территории, из дома пропала бытовая техника.

Кроме того, арендатор не стесняется сдавать имущество в субаренду, что также противоречит заключенному договору об аренде недвижимости. Таким образом, мужчина незаконно зарабатывает крупные суммы денег.

Представитель владелицы жилья — Милана — рассказала, что 1 сентября будет год, как в доме появился арендатор. Все это время он не платил ни за аренду, ни за коммунальные услуги.

“За неуплату в доме скоро отключат газ, воду и электричество, не вывозят и мусор”, — пояснила Милана, добавляя, что владелице приходится вносить часть средств за коммунальные услуги из своего кармана. Когда SIA Jūrmalas ūdens отключило воду за неуплату, жилец сорвал установленные пломбы.

Ситуация доходит до абсурда: представители законной владелицы имущества могут пройти на территории, только когда арендатора нет дома. В свою очередь жилец угрожает, что за незаконное проникновение на территорию вызовет полицию.

Милана рассказала, что соседи видят в доме обнаженных и пьяных женщин, мужчин с сомнительной внешностью. Также здесь раздавались и выстрелы.

“Это как “бомжатник”! За неполный год полиции сообщали о том, что тут творится, 23 раза” — говорит Милана.

Представитель владелицы дома указала, что можно в одностороннем порядке расторгнуть договор, однако по закону этого человека нельзя выставить до тех пор, пока решение суда не вступит в силу. А судебные тяжбы могут продлится год-два.

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