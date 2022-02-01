Цены на недвижимость в Пярну выросли до 4000 евро за квадратный метр. Ситуация схожа с таллиннской
Количество сделок с квартирами в Пярну в 2021 году увеличилось на 26 процентов, медианная цена квадратного метра выросла на 12 процентов. Стоимость квадратного метра наиболее дорогих пярнуских квартир в прошлом году превысила 4000 евро, о чем свидетельствует анализ статистики сделок Земельного департамента, проведенного крупнейшим в Эстонии бюро недвижимости Uus Maa.
По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, если в маленьких эстонских городах люди, как правило, покупают недвижимость для проживания, то в таких курортных городах как Пярну, Вильянди и Хаапсалу активность проявляют и инвесторы. «Поскольку сейчас путешествовать за пределами Эстонии непросто, внутренний туризм набирает обороты, что повышает интерес инвесторов к недвижимости в курортных городах», – сказал Хабал.
«Цены на недвижимость в Таллинне неизбежно влияют на покупательскую способность многих людей. Зачастую рассматривается вопрос о дистанционной работе и о переезде из столицы. По этой причине в прошлом году интерес к Пярну, как и практически ко всем остальным небольшим городам, существенно вырос», – добавил Хабал.
«У пярнуских застройщиков, как и у таллиннских, возникли трудности со строительством новых квартир. За год количество первичных сделок сократилось на 27 процентов. Дефицит предложений тоже повлиял на значительный рост цен в Пярну», – сказал Хабал.
По словам аналитика Uus Maa, пиковая цена на квартиры в типовых домах советской застройки в Пярну составляет 2100 евро за квадратный метр. «В прошлом году медианная цена на новые квартиры держалась примерно на уровне 2400 евро, а за квадратный метр самых дорогих квартир покупатели платили более 4000 евро», – сказал Хабал.
«Ситуация в Пярну схожа с таллиннской: для многих купить жилье в центре города стало невозможным, поэтому активность на рынке жилья смещается от центра города. В случае с Пярну – в сторону Аудру, где совершается много сделок», – добавил Хабал.
Всего в 2021 году в Пярну было зарегистрировано 1244 сделки с жилой недвижимостью, что на 28,4 процента больше, чем годом ранее.
За год количество сделок с квартирами увеличилось на 26 процентов (1104 сделки). Медианная цена за квадратный метр квартиры в Пярну составила 1415 евро, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году. В декабре 2021 года квадратный метр квартиры стоил уже 1668 евро. В прошлом году за самую дорогую пярнускую квартиру заплатили 520 000 евро.
В 2021 году в Пярну было зафиксировано 119 сделок с частными домами, что на 47 процентов больше, чем годом ранее. Медианная цена застроенного жилого участка в Пярну увеличилась на 18 процентов и составила 130 000 евро. Самый дорогой особняк в городе обошелся покупателю в 440 000 евро.
За год количество сделок с земельными участками под жилую застройку в Пярну выросло на 62 процента (всего 21 сделка). Медианная цена земельного участка за год увеличилась на 7 процентов и достигла 35 000 евро. Самый дорогой участок земли стоил 85 000 евро.