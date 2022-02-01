Цены на недвижимость в Пярну выросли до 4000 евро за квадратный метр. Ситуация схожа с таллиннской

По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, если в маленьких эстонских городах люди, как правило, покупают недвижимость для проживания, то в таких курортных городах как Пярну, Вильянди и Хаапсалу активность проявляют и инвесторы. «Поскольку сейчас путешествовать за пределами Эстонии непросто, внутренний туризм набирает обороты, что повышает интерес инвесторов к недвижимости в курортных городах», – сказал Хабал.

«Цены на недвижимость в Таллинне неизбежно влияют на покупательскую способность многих людей. Зачастую рассматривается вопрос о дистанционной работе и о переезде из столицы. По этой причине в прошлом году интерес к Пярну, как и практически ко всем остальным небольшим городам, существенно вырос», – добавил Хабал.

«У пярнуских застройщиков, как и у таллиннских, возникли трудности со строительством новых квартир. За год количество первичных сделок сократилось на 27 процентов. Дефицит предложений тоже повлиял на значительный рост цен в Пярну», – сказал Хабал.

По словам аналитика Uus Maa, пиковая цена на квартиры в типовых домах советской застройки в Пярну составляет 2100 евро за квадратный метр. «В прошлом году медианная цена на новые квартиры держалась примерно на уровне 2400 евро, а за квадратный метр самых дорогих квартир покупатели платили более 4000 евро», – сказал Хабал.

«Ситуация в Пярну схожа с таллиннской: для многих купить жилье в центре города стало невозможным, поэтому активность на рынке жилья смещается от центра города. В случае с Пярну – в сторону Аудру, где совершается много сделок», – добавил Хабал.

Всего в 2021 году в Пярну было зарегистрировано 1244 сделки с жилой недвижимостью, что на 28,4 процента больше, чем годом ранее.