Недвижимость
27.05.2022, 08:00

Что не так с эстонским рынком недвижимости? 11 причин дефицита предложений

 
Tõnu Toompark, kinnisvaraanalüütik
Kinnisvara
Kinnisvara
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting

Уже начиная с 2021 года рынок недвижимости Эстонии и Таллинна преследует нехватка предложений, то есть дефицит. Попытаемся разобраться в причинах дефицита и ответить на вопрос, почему рынок не действует должным образом, а застройщики не выходят с новыми предложениями.

1. Не хватает разрешений на строительство


В течение последних 4-5 лет объем выдаваемых разрешений на строительство был достаточно стабильным. В 2020 году усиленное печатание денег для преодоления вызванного пандемией кризиса привело к значительному росту спроса на жилье. Стабильное количество разрешений на строительство не смогло удовлетворить значительно возросший спрос.


Процесс выдачи разрешений на строительство и особенно скорость этого процесса стали проблемой, которая мешает выведению на рынок нового жилья. Особенно остро проблема оформления разрешений на строительство стоит в Таллинне, определяя в свою очередь тенденции для всего эстонского рынка недвижимости.


2. Цены на землю быстро растут

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии