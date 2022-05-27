Что не так с эстонским рынком недвижимости? 11 причин дефицита предложений

Уже начиная с 2021 года рынок недвижимости Эстонии и Таллинна преследует нехватка предложений, то есть дефицит. Попытаемся разобраться в причинах дефицита и ответить на вопрос, почему рынок не действует должным образом, а застройщики не выходят с новыми предложениями.