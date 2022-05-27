Что не так с эстонским рынком недвижимости? 11 причин дефицита предложений
Уже начиная с 2021 года рынок недвижимости Эстонии и Таллинна преследует нехватка предложений, то есть дефицит. Попытаемся разобраться в причинах дефицита и ответить на вопрос, почему рынок не действует должным образом, а застройщики не выходят с новыми предложениями.
1. Не хватает разрешений на строительство
В течение последних 4-5 лет объем выдаваемых разрешений на строительство был достаточно стабильным. В 2020 году усиленное печатание денег для преодоления вызванного пандемией кризиса привело к значительному росту спроса на жилье. Стабильное количество разрешений на строительство не смогло удовлетворить значительно возросший спрос.
Процесс выдачи разрешений на строительство и особенно скорость этого процесса стали проблемой, которая мешает выведению на рынок нового жилья. Особенно остро проблема оформления разрешений на строительство стоит в Таллинне, определяя в свою очередь тенденции для всего эстонского рынка недвижимости.