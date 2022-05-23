Съехали и не заплатили: как обезопасить себя при сдаче жилья в аренду

«Он согласился, что через 30 дней, то есть седьмого апреля, съедет. Так вышло, что это не ровно календарный месяц, но я предлагала ему съехать с первого числа, чтобы было проще рассчитываться. Апрель настал, а жилец мой нового жилья не нашел, сказал, что ждем до седьмого, – вспоминает женщина. – В назначенный день я пришла, у меня на руках были все бумаги, что квартира осмотрена, фотографии счетчиков… И в договоре прописано, что залог возвращается после оплаты последнего счета. Соответственно, март он должен оплатить в апреле, а в мае за апрель я высчитаю неделю и верну остаток залога на счет. Все это было оговорено, он эту бумагу подписал и ушел».

Она добавляет, что не переживала по поводу поисков нового жильца, ведь за те два дня, что тогда провисело объявление, ей позвонили человек 20.

«Сначала этот ковролин, потом микроавтобус… Последней каплей стало то, что я якобы пыталась его обмануть со счетами. Вообще, бумажные счета приходили жильцу прямо в почтовый ящик. Но я каждый месяц, не знаю зачем, отправляла ему еще и фотографию счета, который приходит мне на электронную почту, чтобы он перевел мне за него деньги. И вот я случайно отправила фото за прошлый месяц. Какой был скандал! Якобы я пыталась обмануть его на восемь евро! Была такая истерика, хотя я и деньги еще не взяла, просто отправила фото счета, который он сам и так получает. Я тут же сказала, что мне надоели эти дрязги, я устала и хочу с ним расстаться», – рассказывает Ольга.

«Цена за квартиру у меня стоит чисто символическая, 70 евро. Квартира небольшая, 40 кв. м., простенькая. Ремонт там делался, но давно. Отсюда и цена, все-таки квартира с хорошим ремонтом стоить должна иначе, – объясняет владелица недвижимости. – Откликнулся на объявление молодой мужчина. Пришел, посмотрел, ему все, вроде бы, понравилось. Но как въехал, начал жаловаться: «Может быть, ремонт сделать?» Но вы себе представляете стоимость ремонта? Овчинка выделки не стоит. Сошлись на том, что на пол поверх линолеума просто положим в комнате ковролин, который купим вскладчину».

Ольга давно сдает свою квартиру в Нарве и никогда не думала, что с арендаторами могут возникнуть какие-либо проблемы. Ровно до того дня, когда она заключила договор с одним мужчиной.

15 апреля Ольге пришел счет за март, который она отправила уже бывшему жильцу. Но тот внезапно отказался что-либо оплачивать.

«Говорит, что у меня его залог! Так этого залога не хватает, чтобы даже за март заплатить! Не говоря о том, что еще впереди счет за первую неделю апреля, – замечает владелица квартиры. – Жилец стал отпираться, что денег у него нет, ничего он платить не будет, и вообще он не читал бумагу, которую подписал. Сказал, что ничего знать не хочет, чтобы я платила из залога. И в итоге написал мне: «Раз вы не хотите по-хорошему, я ничего платить не буду. А если вам что-то не нравится, можете идти в суд». Счет за март был около 120 евро плюс 70 – аренда, а залог у него был 150 евро».

Сейчас Ольга жалеет, что взяла такой маленький залог.

«Но у нас такие высокие цены, а это надо сразу человеку отдать солидную сумму. Я привыкла верить людям. Идешь навстречу, а получается, что мне за март не доплатили, а еще и счет за апрель впереди, – констатирует женщина. – Почитала разные обсуждения в социальных сетях и поняла, что я еще легко отделалась. У некоторых такое арендаторы после себя оставляют! Теперь страшно кому-то квартиру сдавать, надо все продумать».

Грязь и испорченная раковина

Ситуация, когда жильцы оставили после себя много проблем, произошла как раз с Вячеславом. Он сдал двухкомнатную квартиру своих скончавшихся родителей семье с ребенком, а когда они съехали, был в шоке от увиденного.

«Обычная «двушка» в «хрущевке». Родители умерли, я сделал там ремонт. Не шикарный, но навел чистоту, заменил полы, переклеил обои, побелил потолки… Полностью заменил все в санузле, купил недорогую кухню и немного мебели, – рассказывает мужчина. – Сначала выставил квартиру по объявлению. Но знакомые жены попросили сдать квартиру их детям – молодой семье с ребенком. Я пошел навстречу».

Несмотря на то, что саму семью Вячеслав знал не очень хорошо, сомнений в ее благонадежности у него не возникло.