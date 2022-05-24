Кто должен установить лифты в советских пятиэтажках в Эстонии?

В своем ответе канцлер права сообщила, что решение о строительстве лифта может быть принято собственниками квартир в соответствии с Законом о квартирной собственности и квартирных товариществах, и добавила, что строительство лифта в старом многоквартирном доме может быть очень дорогим: "Расходы на строительство лифта нельзя возлагать только на владельцев квартир. Поэтому как государству, так и местным самоуправлениям следует искать решения, чтобы сделать старые многоквартирные дома доступными для всех".

Комментируя предложение канцлера права, старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия) сказал, что в Мустамяэ действительно много пятиэтажных многоквартирных домов и вопрос строительства лифтов обсуждался как на городском, так и на государственном уровне: "Районная управа со своим бюджетом здесь помочь не может, это нужно делать в сотрудничестве с государством. Уже сейчас лифты могут быть установлены в рамках программы Kredex по поддержке реновации многоквартирных домов. Здесь необходимо договариваться с государством и государство должно предложить такую ​​меру".

Будет ли это установка лифтов на льготных условиях или какие-то другие условия, это задача рабочей группы, отметил Лаатс: "На прошлой неделе я говорил об этом с министром экономики Таави Аасом, с которым договорились, что мы должны встретиться в министерстве по этому вопросу и посадить за стол чиновников, которые занимаются этими вопросами".

Чиновники районной управы Мустамяэ уже встречались с различными компаниями, устанавливающими лифты — в последний раз была встреча в феврале с испанской компанией: "Цена лифта зависит от решения — внутри дома или снаружи. В среднем, вместе с установкой, это 100 000 евро на один подъезд".