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Идеальные обои: инструкция по выбору клея и советы экспертов
Рост счетов за отопление оказался значительно выше в домах без ремонта
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5 ошибок в ремонте, с которыми намучились другие, а вы можете их избежать
Главные тренды в отделке интерьеров квартир 2022 года
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Строительные компании рассказали, почему не стоит ожидать падения цен на недвижимость
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ФОТО | В конкурсе "Бетонное строение 2021 года" принимает участие 16 интересных объектов
Почему пластиковые окна пропускают холодный воздух и как вернуть в дом тепло и уют
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Необычные случаи ущерба: мужчина попросил страховую сделать уборку после ремонта
Кредит на реновацию для квартирных товариществ: 7 шагов до положительного решения по кредиту
8 ошибок в ремонте кухни и как их исправить: инсайты профи
ФОТО | Вы тоже так сможете! Как строитель-любитель из Йыгевамаа сам построил рождественскую террасу с помощью справочника садовода
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Легкий способ перекрасить мебель и двери: пошаговое руководство
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Предприятие Cramo открыло шкаф самообслуживания для аренды оборудования для ремонта
Игнор и безалаберность: из-за строительной фирмы владелец дома "попал" на тысячи евро
Запланированное строительство мусорного домика прямо за оградой дачного участка возмутило дачника
ГАЛЕРЕЯ | Женщина всего за девять месяцев восстановила старинный хутор своего прадеда. Интерьер в стиле 1930-х поражает!
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Альфа и омега теплоизоляции: как снизить расходы на отопление
Покраска стен: 10 ошибок, о которых вы должны знать
Профи назвал топ-10 самых неудачных решений для ремонта квартиры
Влияние ремонта на стоимость недвижимости. Как избежать переплаты?
Подорожание стройматериалов продолжает повышать рост индекса цен на строительство
Прораб назвал 6 вещей, о которых часто забывают в начале ремонта, а зря
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ВИДЕО | Смотрите, как “бабушкину” хрущевку с малюсенькой кухней превратили в стильное жилище
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Ремонт превратил жизнь соседей в ад: 18 дыр в потолке, 2 затопления, 3 коротких замыкания и грязная лестница
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“Здесь люди не могут жить”. Что на самом деле творилось на съемках легендарного “Квартирного вопроса”
Прочтите, чтобы не повторить: вот какие ошибки допустили в ремонте, отказавшись от дизайнера
ФОТО | Загородный дом, который можно установить всего за пять дней
Кто компенсирует ремонт крыши многоквартирного дома, сорванной штормом?
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ФОТО | На личном опыте: 10 бесценных советов по реновации дома от молодой семьи
Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Не туда повесили: 12 частых ошибок при установке бытовых приборов
Компенсацию за шум от строительных работ можно получить только через суд
Дизайнер назвала частые ошибки при самостоятельном ремонте ванной комнаты
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ | Перепланировка квартиры: как сделать законно
Чертова дюжина мелких ошибок в ремонте, о которых вы могли забыть, а мы напомним
Отказ от лабиринтов: IKEA начала тестировать новые форматы магазинов
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7 ошибок в строительстве загородного дома, которые нельзя совершать
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