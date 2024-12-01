ЭКСПЕРТ | Чем могут быть опасны штепсельные вилки?(1)
Штепсельная вилка – один из самых повседневных и незаметных элементов дома, о которых мы редко задумываемся. Однако она может стать серьезной угрозой, если что-то пойдет не так.
Пожары, начинающиеся из-за штепсельных вилок, происходят нередко, и для их понимания и предотвращения важно знать, что происходит внутри штепселя и как возникают проблемы. Электрик Маркус Юссила раскрывает секреты штепсельных вилок и делится практическими советами, как обеспечить безопасность вашего дома.
Что происходит в штепсельной вилке?
По словам Юссила, главная цель штепселя – создать электрическую цепь между подключенным устройством и электросистемой. „Штепсельная вилка состоит из корпуса, внутренней арматуры и клемм, к которым подсоединены электрические кабели“, — сказал Юссила. Если цепь обрывается или в вилке возникает короткое замыкание, ситуация может стать опасной.
„Короткое замыкание возникает, когда электричество начинает двигаться по более короткому пути, не предусмотренному для устройства. В обычных условиях защитный автомат в распределительном щите, или пробка, защищает от короткого замыкания, отключая питание. Однако если защитный автомат не работает должным образом, штепсель может перегреться и вызвать пожар“, – объяснил Юссила.
Внутри штепсельной вилки проблемы могут возникнуть из-за изношенных или неправильно подключенных проводов, которые могут стать причиной искр или перегрева. Часто причиной пожаров становятся и дешевые или не соответствующие стандартам вилки, поскольку они не выдерживают нагрузки.
Когда штепсельная вилка может представлять опасность?
Проблемы со штепселями вовсе не редкость, и их последствия могут быть трагическими. Например, 3 октября в детском саду в волости Йыгева произошел инцидент, когда посудомоечная машина, подключенная к розетке, привела к ее воспламенению. К счастью, к моменту прибытия спасателей пожар в детском саду потух сам, а электричество было отключено. Однако такие ситуации показывают, насколько опасной может стать обычная штепсельная вилка, если ее не проверяют и не обслуживают.
„В таких случаях очень важно, чтобы у вас дома был умный дымовой датчик, который передает сигнал тревоги тем, кто на него отреагирует“, – отметил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. Преимущества умного датчика особенно актуальны, когда в момент пожара дома никого нет, поскольку даже в этом случае он может спасти домашних животных и имущество.
Юссила подчеркнул, что одной из частых проблем является перегрузка штепселей. „Например, если несколько энергоемких устройств подключены к одной розетке, вилка может перегреться. То же касается и розеток со старой или поврежденной проводкой“, – добавил он.
Предотвращение пожаров, вызванных розетками
Юссила рекомендует регулярно проверять электрическую систему дома, особенно в старых зданиях. „Если розетки кажутся изношенными, начали трескаться или есть подозрение, что провода подключены неправильно, следует вызвать специалиста. Запах дыма или необычные звуки из штепсельной вилки также могут указывать на проблемы“, — подчеркнул он.
Соблюдайте основные правила:
Не перегружайте розетки. Не следует подключать к одной розетке несколько устройств с высоким потреблением энергии.
Выбирайте качественные розетки и кабели. Дешевые и не соответствующие стандартам изделия могут быстро перегреваться и ломаться.
Регулярно проверяйте провода и штепсельные вилки. Изношенные или поврежденные кабели и розетки следует немедленно заменить.