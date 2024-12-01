ЭКСПЕРТ | Чем могут быть опасны штепсельные вилки?

Пожары, начинающиеся из-за штепсельных вилок, происходят нередко, и для их понимания и предотвращения важно знать, что происходит внутри штепселя и как возникают проблемы. Электрик Маркус Юссила раскрывает секреты штепсельных вилок и делится практическими советами, как обеспечить безопасность вашего дома.

Что происходит в штепсельной вилке?

По словам Юссила, главная цель штепселя – создать электрическую цепь между подключенным устройством и электросистемой. „Штепсельная вилка состоит из корпуса, внутренней арматуры и клемм, к которым подсоединены электрические кабели“, — сказал Юссила. Если цепь обрывается или в вилке возникает короткое замыкание, ситуация может стать опасной.

„Короткое замыкание возникает, когда электричество начинает двигаться по более короткому пути, не предусмотренному для устройства. В обычных условиях защитный автомат в распределительном щите, или пробка, защищает от короткого замыкания, отключая питание. Однако если защитный автомат не работает должным образом, штепсель может перегреться и вызвать пожар“, – объяснил Юссила.

Внутри штепсельной вилки проблемы могут возникнуть из-за изношенных или неправильно подключенных проводов, которые могут стать причиной искр или перегрева. Часто причиной пожаров становятся и дешевые или не соответствующие стандартам вилки, поскольку они не выдерживают нагрузки.

Когда штепсельная вилка может представлять опасность?

Проблемы со штепселями вовсе не редкость, и их последствия могут быть трагическими. Например, 3 октября в детском саду в волости Йыгева произошел инцидент, когда посудомоечная машина, подключенная к розетке, привела к ее воспламенению. К счастью, к моменту прибытия спасателей пожар в детском саду потух сам, а электричество было отключено. Однако такие ситуации показывают, насколько опасной может стать обычная штепсельная вилка, если ее не проверяют и не обслуживают.