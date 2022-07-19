Вот ошибки в ремонте кухни, которые совершают чаще всего. Читайте, как их избежать

Расположение розеток

Начнем с первостепенного — розетки. Они закладываются на самом старте любого ремонта, как только прокладывается электрика. То есть вы с самого начала четко должны себе представлять, где будет разделочная поверхность, где — стоять техника. Очень часто возникают ситуации, в которых вопрос с розетками продуман не до конца и в принципиально важных местах попросту нет розетки: приходится тянуть шнуры из других мест или подключать тройник, чтобы все приборы смогли быть включены, что очень непрактично и сказывается на внешнем виде.

Распределение мебели

Неправильное распределение мебели по отношению к общему метражу — тоже частая ошибка. Скажем, слишком большой стол в маленькой кухне, много шкафов и место только для миниатюрного столика, урезанный кухонный гарнитур в счет дополнительных шкафов. Неграмотное распределение пространства в целом отражается на функциональности кухни, удобстве передвижения и общем ощущении нагроможденности. На этапе планирования просчитайте все очень внимательно, составьте рисунок. Можете с помощью компьютерной программы создать будущую модель кухни с заранее известными параметрами, чтобы в итоге не было неприятных сюрпризов.

Освещение

Кухня — это место, где должен быть хорошо продуман вопрос с освещением. Особенно над рабочей поверхностью — там, где и происходит самая активная работа. Необходимо продумать локальное освещение во всех рабочих зонах. Важно помнить, что свет должен находиться не ровно над вами, а чуть спереди, чтобы подсвечивать рабочую зону. Над обеденной зоной можно сделать отдельный свет, который будет автономен от других точек освещения. Свет над рабочей поверхностью лучше вывести непосредственно рядом с ней. Во-первых, для этого не придется выходить в коридор, чтобы включить свет. Во-вторых, зачем нужен общий свет везде, когда можно включить его только там, где вы сейчас работаете?

Важное расстояние