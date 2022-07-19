Вот ошибки в ремонте кухни, которые совершают чаще всего. Читайте, как их избежать
При планировании любого дизайна нужно учитывать много деталей и тонкостей, чтобы помещение имело не только красивый и современный вид, но еще и было функциональным. Особенно это касается кухни. Эта зона всегда имеет меньший метраж, чем комнаты, поэтому разместить в ней все необходимое бывает нелегко, а ведь функциональность — наиболее важный аспект при планировании дизайна кухни. Зная о самых распространенных ошибках, вы сможете избежать проблем в будущем, которые будут служить помехой в быту или сказываться на внешнем виде. Итак, начнем, пишет INMYROOM.
Расположение розеток
Начнем с первостепенного — розетки. Они закладываются на самом старте любого ремонта, как только прокладывается электрика. То есть вы с самого начала четко должны себе представлять, где будет разделочная поверхность, где — стоять техника. Очень часто возникают ситуации, в которых вопрос с розетками продуман не до конца и в принципиально важных местах попросту нет розетки: приходится тянуть шнуры из других мест или подключать тройник, чтобы все приборы смогли быть включены, что очень непрактично и сказывается на внешнем виде.
Распределение мебели
Неправильное распределение мебели по отношению к общему метражу — тоже частая ошибка. Скажем, слишком большой стол в маленькой кухне, много шкафов и место только для миниатюрного столика, урезанный кухонный гарнитур в счет дополнительных шкафов. Неграмотное распределение пространства в целом отражается на функциональности кухни, удобстве передвижения и общем ощущении нагроможденности. На этапе планирования просчитайте все очень внимательно, составьте рисунок. Можете с помощью компьютерной программы создать будущую модель кухни с заранее известными параметрами, чтобы в итоге не было неприятных сюрпризов.
Освещение
Кухня — это место, где должен быть хорошо продуман вопрос с освещением. Особенно над рабочей поверхностью — там, где и происходит самая активная работа. Необходимо продумать локальное освещение во всех рабочих зонах. Важно помнить, что свет должен находиться не ровно над вами, а чуть спереди, чтобы подсвечивать рабочую зону. Над обеденной зоной можно сделать отдельный свет, который будет автономен от других точек освещения. Свет над рабочей поверхностью лучше вывести непосредственно рядом с ней. Во-первых, для этого не придется выходить в коридор, чтобы включить свет. Во-вторых, зачем нужен общий свет везде, когда можно включить его только там, где вы сейчас работаете?
Важное расстояние
Учитывайте расстояние между плитой и раковиной. Эта зона является наиболее важной на кухне, потому что именно там происходит активный процесс готовки. Расстояние должно быть не слишком маленьким, но и не самым большим, тогда процесс готовки не будет сложным и неудобным. Важно также расположение холодильника. „Рабочий треугольник“ должен быть обустроен так, чтобы человеку было удобно передвигаться между тремя точками.
Экономия на фартуке
Дешевый фартук портит даже сверхмодный дизайн кухни. Обычно ему придают не такое значение, как кухонному гарнитуру и столешнице. Покраска, обои или пластиковые панели не только удешевляют и портят внешний вид кухни, но со временем требуют обновления, так как капли воды и жира портят поверхность.
Вытяжка
Не все понимают важность вытяжки, а зря. Она очень важна в кухонной зоне, и ее отсутствие может стать причиной нового ремонта через некоторое время. Не стоит недооценивать ее важность: запахи, налет и влага в скором времени вам дадут в этом убедиться.