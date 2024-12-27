Хватит топить небо! Умные современные решения эффективно и экономно согреют в холодный сезон
Эффективный и экономный теплонасос
“Первое, что нужно сделать, продумывая отопление дома, — это рассмотреть общую картину того, что происходит или может происходить в доме, — говорит директор по развитию EnergiaStuudio Райдо Рондо. — Ведь экономное и удобное решение отопления хорошо продумано и учитывает другие особенности дома. И в этом мы всегда помогаем людям: консультируя, приводим практичные примеры, как то или иное решение влияет на реальную жизнь.
Самое важное, что нужно выяснить, — это тепловая нагрузка дома. Только так мы можем точно узнать, сколько топлива необходимо для этого дома, в том числе в самую холодную погоду. Для этого нужно привлечь к процессу проектировщика техносистем.
Затем в соответствии с потребностями дома в тепле необходимо правильно выбрать тепловой насос. Для этого нужно обязательно обратиться к нашим специалистам, которые предложат уже конкретные варианты, между которыми можно выбирать. Ведь если тепловой насос слишком мощный или слишком слабый, это немедленно отразится необычно высокими постоянными расходами. В худшем случае, если тепловой насос будет слишком слабым, в доме будет холодно.
Тепловой насос — это сердце дома, дальше тепло подается через радиаторы или систему подогрева полов. Чтобы все работало безупречно, нужно проектировать систему отопления как единое целое.
Современные тепловые насосы уже настолько красивы и компактны, что нет необходимости иметь техническое помещение для их установки. По уровню шума хорошие тепловые насосы тише, чем домашний холодильник”.
Тот же принцип создания системы экономного отопления можно применить и в многоквартирном доме, но тогда нужно продумать и согласовать это с товариществом. Если не удается установить отопительные и вентиляционные решения для всего дома, то специалисты могут помочь улучшить внутренний климат конкретной квартиры, но в этом случае нужно будет учитывать определенные ограничения. Комплексный подход ко всему жилому дому, безусловно, более эффективен.
Инфракрасная панель — солнышко в гостиной
Если вы решили действовать более точечно, то можно выбрать, например, из таких новых современных возможностей.
Инфракрасные панели часто путают с инфракрасными излучателями. Излучатель отличает ближнее инфракрасное излучение и он подходит преимущественно для обогрева балконов и террас, поcкольку его излучение можно назвать назойливым. А инфракрасные панели можно использовать круглосуточно, ведь длинные инфракрасные волны производят тепло, подобное солнечному.
Обычные конвекционные радиаторы нагревают в первую очередь воздух, таким образом теплый воздух поднимается вверх и пол остается прохладным — разница температур может достигать семи градусов. Инфракрасные отопительные панели прогревают стены, потолки, полы и мебель, и они начинают отдавать тепло. Воздух охлаждается быстрее, чем отдается накопленное в предметах тепло, за счет этого инфракрасные панели обеспечивают до 30 % экономии энергии.
Инфракрасные обогреватели помимо жилых и спальных помещений используются повсюду, где человек, а также животные хотят комфортно себя чувствовать.
Панели и радиаторы регулируются термостатами, на которых легко установить желаемую температуру. Выбор панелей велик и их можно вписать в любой интерьер. Можно выбрать инфракрасные панели отопления из стали, белые или из стекла, с картиной или зеркальным стеклом. Они занимают мало места, их просто устанавливать и снимать, они не требуют обслуживания и ремонта.
Нагревательные элементы устанавливаются на стену и по возможности напротив окна. Расстояние от пола должно быть минимум 50 мм, от карниза, подоконника — минимум 100 мм. Чувствительные к температуре предметы — например, гардины или вещи из текстиля должны располагаться достаточно далеко от нагревательного элемента.
Для лучистого отопления рекомендуются следующие нагревательные элементы: при площади 1–10 м 500-ватный элемент на отапливаемую комнату, при 25–35 м — 800-ватный. В случае больших окон и холодных наружных стен нужно предусмотреть 7–20 % дополнительной мощности.
Умный дом помогает экономить еще больше
Энергоэкономичность — ключевое слово, если расходы на отопление составляют большую часть коммунальных расходов. Многое, конечно, зависит от теплонепроницаемости дома и системы отопления. Но Марк Мельтс, представитель фирмы JUNG, создающей решения для умного дома, подчеркивает: с помощью системы умного дома расходы на отопление можно еще более оптимизировать.
Изменчивые погодные усложняют регулирование температуры в помещении, особенно когда вы отсутствуете. “Зачастую отапливают или слишком мало, или наоборот расходуют на отопление намного больше энергии, что на самом деле необходимо”, — говорит Марк Мельтс.
При помощи анализа данных и введенных инструкций умный дом автоматически и детально регулирует внутренний климат.
“Умный дом может учитывать также открытые окна, использовать солнечное тепло и дополнительную энергию, образующуюся в ходе домашних дел, что помогает еще более оптимизировать расходы на отопление”, — добавляет Мельтс. Умный дом может контролировать и управлять всем предельно детально — как единым организмом.
Инфракраcная печь с дизельной горелкой
Если вам нужно решить, например, нестандартную проблему отопления, можно выбрать инфракрасную печь. Так, коэффициент полезного действия инфракрасной печи Neste Green Heat на биотопливе, с горелкой на обычном дизеле или топливном масле, как обещает производитель, — 100 %. Нет необходимости в отдельном дымоходе или вентиляционной трассе, поэтому печь можно использовать в промышленных зданиях, гаражах, мастерских, на чердаках, конюшнях, палатках, террасах, на открытых мероприятиях и строительных объектах. Печь не дает запаха и дыма.
Расходы предельно низкие: при полной мощности чуть более литра топлива в час. В норме, если нужно обогреть помещение в 500 м до +15 °C при уличной температуре 0 °C, печь потребляет 2–3 л топлива в день. Печи средней мощности затачивает 3–4, а самые мощные 4–5 л топлива в день.
У инфракрасной печи нет вентилятора и тепло в помещении передается через материалы. Инфракрасное тепло распределяется равномерно по всем направлениям, в больших помещениях намного более равномерно, чем посредством тепловентилятора. Системы безопасности печи делают ее особенно безопасной. Тепло, идущее от нагревательного элемента, не горячее, так что нет риска обжечься о корпус.
Благодаря колесикам передвигать и использовать печь очень легко, рабочий режим очень тихий — всего 48 dB.
Окна и двери
Помимо систем, подающих тепло, стоит позаботиться также о том, чтобы тепло эффективно использовалось — то есть о том, как избегать теплопотерь.
Так, владельцы квартир и домов быстрее всего могут улучшить термоизоляцию, установив теплоизолированную входную дверь. И, конечно, заменив окна. По разным данным, 17 % тепла теряется через проемы — то есть окна и двери. Это на 2–4 % больше, чем теряется через стены или потолки, и на 10 % больше, чем через пол. Поэтому самое главное при выборе окон и дверей — их теплоизоляция.
Давайте внимательно рассмотрим двух вечных соперников — ПВХ, или пластиковое окно, и деревянное окно — ведь они наиболее распространены.
При выборе стеклопакетов следует также сравнивать их коэффициент теплопередачи — число U. Например, коэффициент U двойных стеклопакетов, заполненных аргоном, составляет 1,1–1,3 Вт / м²K, а тройных стеклопакетов, заполненных криптоном, — 0,5 Вт / м²K. И выбирая окна, непременно нужно смотреть также на коэффициент Uвсего окна, для хорошо теплоизолированного окна он должен быть близок к 1 Вт / м²K.
Пластиковые окна обычно считаются дешевле деревянных. Это неправда, потому что хорошие теплонепроницаемые пластиковые окна в той же ценовой категории, что и деревянные. В то же время если хорошее теплонепроницаемое окно стоит на 30 % дороже, чем более дешевое, более дорого окно благодаря более низким счетам за отопление окупится примерно через восемь лет.
Источники: heasoojus.ee, begenergia.ee, Elar Häidberg, Arco Vara blogi, moodnekodu.ee