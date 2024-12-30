ФОТО | Смотрите, как будет выглядеть Таллиннский Дом искусства после реконструкции

„Важное здание будет реставрировать один из сильнейших игроков на эстонском строительном рынке, и поэтому мы можем быть уверены, что Дом искусства окажется восстановлен достойно, качественно и надежно – на десятилетия вперед, – отметил директор Таллиннского Дома искусства Пауль Агурайуя. – Подготовка к реконструкции здания Дома искусства оказалась исключительно сложным и длительным процессом. Я искренне благодарен политикам и чиновникам, которые на протяжении всего этого пути понимали, что Дом искусства – не просто место для организации выставок. Это символ культуры Эстонии на главной площади страны, где на протяжении 90 лет искусством наслаждались поколения людей“.

В обновленном Доме искусства разместятся выставочные залы, ателье, мастерские и офисные помещения. К новому строению над внутренним двором добавится многофункциональный подземный зал в стиле black box. Будет вновь запущен расширенный на первый этаж Клуб Kuku, который летом будет открываться во внутренний двор. Во дворе Дома искусствабудет создана галерея скульптур под открытым небом.

По словам члена правления Nordecon Тармо Похлака, реконструкция Дома искусства представляет собой увлекательный и сложный вызов по нескольким причинам: „Во-первых, его местоположение – с одной стороны здание граничит с площадью Свободы, а с другой – с узким внутренним двором Старого города, доступ к которому крайне ограничен. Строительство здесь на шестиметровой глубине нового выставочного пространства в стиле black box – непростая задача. Во-вторых, нам предстоит восстановить и сохранить почти столетние поверхности – полы, двери и окна, которые активно использовались и служили искусству на протяжении всей своей жизни“.

Главным подрядчиком реконструкции Таллиннского Дома искусстваявляется Nordecon AS. Архитектурный проект здания разработали Юхан Рохтла, Калле Комиссаров, Йоэль Копли и Кристийна Уэй из KUU Arhitektid, а автором интерьерного решения выступил Тармо Пийрметс из PINK Sisearhitektid.