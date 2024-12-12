Застройщик: через год по сегодняшним ценам жилья уже не будет

„Я сам один из многих, кому случалось задним числом думать по поводу некоторых квартир: „Почему я не купил ее раньше“. Думаю, что сегодня именно такой момент, когда надо покупать, ведь менее чем через год цены на новые дома, без сомнения, будут выше“, — поделился Вяхи, оценивая ситуацию на рынке, и пояснил, что нынешняя осень, вероятно, была лучшим за последние годы временем для покупки нового дома. „Почти все уже подорожало, а недвижимость еще не успела, размер зарплат вырос, и Euribor резко подешевел – все это сделало покупку нового жилья в этот момент не такой дорогой по сравнению со всем остальным“, – считает Вяхи.

По словам руководителя Invego, сильным застройщикам удалось немного замедлить рост цен в период дорогих кредитных денег, то есть, в последние два-три года, но теперь он коснется и новых домов. „Цены на входящие ощутимо выросли, и давление в пользу повышения цен довольно сильное, особенно в случае новых проектов, которые еще только выходят на рынок. Так что, первый всплеск роста цен может произойти уже в первой половине нового года“, – сказал Вяхи и добавил, что затраты девелоперов и строителей также растут в результате постоянно ужесточающихся правил. „Качество новостроек, конечно, растет, но растет и их стоимость“, — пояснил Вяхи

Еще одним фактором, который приведет к повышению цен на новые квартиры, станет ожидающееся летом изменение налога с оборота. „Этот двухпроцентный рост цен уже внесен в закон, и простой подсчет показывает, что цена средней новой квартиры вырастет на пять-шесть тысяч евро. Принимая во внимание все вышесказанное, можно не сомневаться, что рост цен неизбежно произойдёт в течение ближайших шести месяцев, не позднее“, — подытожил Кристьян-Тор Вяхи.

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