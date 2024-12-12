12.12.2024, 16:08
В Виймси появится новая многофункциональная центральная площадь
ФОТО: Kadarik&Tüür
Виймсиское волостное собрание инициировало детальную планировку центра Виймси с целью создать привлекательную и многофункциональную зону, пишет rus.err.ee.
По словам помощника старейшины волости Виймси Алара Мика, при планировании участка по адресу Рандвере теэ, 9b особое внимание уделят пространственным решениям, способствующим многофункциональному использованию территории в течение дня.
Планируется создание подземной парковки, которая в кризисной ситуации также могла бы служить укрытием, пишет ERR.
Кроме того, будут сохранены имеющиеся деревья и создано дополнительное озеленение.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.