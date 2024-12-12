В Виймси появится новая многофункциональная центральная площадь

По словам помощника старейшины волости Виймси Алара Мика, при планировании участка по адресу Рандвере теэ, 9b особое внимание уделят пространственным решениям, способствующим многофункциональному использованию территории в течение дня.

Планируется создание подземной парковки, которая в кризисной ситуации также могла бы служить укрытием, пишет ERR.

Кроме того, будут сохранены имеющиеся деревья и создано дополнительное озеленение.

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