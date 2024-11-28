В Мустамяэ пройдет День реновации многоквартирных домов

День реновации в Мустамяэ будет посвящен комплексной модернизации многоквартирных домов. Участники смогут послушать выступления экспертов, принять участие в обсуждениях и задать вопросы. Руководители товариществ, уже имеющие опыт реновации, поделятся своими успехами и опытом. На мероприятии также будут присутствовать представители организаций, предлагающих услуги и финансирование для реновации, включая Эстонский союз производителей деревянных домов, банки LHV, Swedbank и SEB.

„В Таллинне до 2050 года необходимо реновировать около 5000 старых многоквартирных домов. Для достижения этой цели важно искать комплексные решения, предполагающие реновацию домов в едином стиле,– отметил председатель правления Союза квартирных товариществ Эстонии Андрес Яадла. – День реновации помогает прояснить процесс реновации, вдохновить и поддержать товарищества, чтобы они могли успешно реализовать свои планы. Опыт и знания практиков – это ценный ресурс для всех, кто только начинает свой путь“, – добавил Яадла.

Проект SOFTacademy, управляемый городом Таллинном, ставит целью запуск волны реноваций через подход, предполагающий комплексное обновление соседствующих домов и дворов в едином стиле на основе принципов Нового европейского Баухауса.

„Если мы объединим усилия и создадим рынок реноваций в небольшой Эстонии, наши заводы по производству домов будут расширяться, появятся новые рабочие места, и мы сможем экспортировать технологии заводской реновации на крупный европейский рынок“, – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

В рамках пилотного проекта SOFTacademy в Мустамяэ будут отреновированы дома на улице Акадеэмия теэ 4, 6, 14 и 22, а также прилегающая к ним дворовая территория. Подходы, разработанные на основе пилотного проекта для благоустройства дворов многоквартирных домов, планируется применить и на так называемой репликационной территории, то есть на дворе другого квартирного товарищества.