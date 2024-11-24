Квартирные товарищества Ида-Вирумаа не особо заинтересованы в пособиях: в чем причина?

Цель пособия – снизить расходы на электроэнергию и улучшить условия жизни людей по всей Эстонии. Однако почему-то не все КТ проявляют к этим деньгам живой интерес.

– В СМИ в конце октября сообщали, что интерес к этим пособиям у представителей КТ Ида-Вирумаа, согласно последним данным, невысок. В чем, на ваш взгляд, может быть причина?

– Люди по всей Эстонии хотят заниматься ремонтом и проявляли к пособию большой интерес: в Фонд предпринимательства и инноваций было подано примерно 400 заявок. Во многих уездах бюджет был исчерпан за считанные минуты. Хотя заявки поступили также из Ида-Вирумаа, для этого региона средства ещё доступны.

В Ида-Вирумаа немало многоквартирных домов, нуждающихся в реконструкции, что связано с наследием трудоемкой промышленности в регионе. До сих пор подача заявок от этого региона была более скромной из-за низких цен на недвижимость, а также из-за меньшей осведомленности и опыта в получении государственной поддержки. Вдобавок препятствием стали также требования к отопительным системам: в многоквартирных домах Ида-Вирумаа они нередко частично переоборудованы.

Именно для того, чтобы активизировать рынок реновации в Ида-Вирумаа, государство решило выделить региону дополнительные 25 миллионов евро на льготных условиях – государство поддерживает КТ Северо-Востока больше, чем КТ в других регионах.

– Почему решили выделить во втором туре именно 170 млн евро?

– Согласно стратегии реконструкции зданий (2020), к 2050 году в Эстонии потребуется отремонтировать около 14 000 многоквартирных домов. Поскольку таких зданий много и для каждого КТ это – существенные инвестиции, спрос на поддержку всегда был высоким.