Квартирные товарищества Ида-Вирумаа не особо заинтересованы в пособиях: в чем причина?(4)
28 октября начался второй тур приема ходатайств о пособии для квартирных товариществ (КТ). В общей сложности КТ Эстонии было выделено аж 170 млн евро. Но если в Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа и Рапламаа ходатайства подавали активно, и в течение часа бюджет региона был исчерпан, то в Ида-Вирумаа представители КТ особого интереса к пособиям пока не проявили, и деньги еще имеются. Почему так – „МК-Эстонии“ рассказал министр инфраструктуры Владимир Свет.
Цель пособия – снизить расходы на электроэнергию и улучшить условия жизни людей по всей Эстонии. Однако почему-то не все КТ проявляют к этим деньгам живой интерес.
– В СМИ в конце октября сообщали, что интерес к этим пособиям у представителей КТ Ида-Вирумаа, согласно последним данным, невысок. В чем, на ваш взгляд, может быть причина?
– Люди по всей Эстонии хотят заниматься ремонтом и проявляли к пособию большой интерес: в Фонд предпринимательства и инноваций было подано примерно 400 заявок. Во многих уездах бюджет был исчерпан за считанные минуты. Хотя заявки поступили также из Ида-Вирумаа, для этого региона средства ещё доступны.
В Ида-Вирумаа немало многоквартирных домов, нуждающихся в реконструкции, что связано с наследием трудоемкой промышленности в регионе. До сих пор подача заявок от этого региона была более скромной из-за низких цен на недвижимость, а также из-за меньшей осведомленности и опыта в получении государственной поддержки. Вдобавок препятствием стали также требования к отопительным системам: в многоквартирных домах Ида-Вирумаа они нередко частично переоборудованы.
Именно для того, чтобы активизировать рынок реновации в Ида-Вирумаа, государство решило выделить региону дополнительные 25 миллионов евро на льготных условиях – государство поддерживает КТ Северо-Востока больше, чем КТ в других регионах.
– Почему решили выделить во втором туре именно 170 млн евро?
– Согласно стратегии реконструкции зданий (2020), к 2050 году в Эстонии потребуется отремонтировать около 14 000 многоквартирных домов. Поскольку таких зданий много и для каждого КТ это – существенные инвестиции, спрос на поддержку всегда был высоким.
Цель – обеспечение стабильной поддержки для реновации с учетом экономической ситуации. Учитывая текущую ситуацию в сфере строительства, сейчас можно направить туда больше средств поддержки, чем раньше, не опасаясь роста цен на услуги строителей. Чем раньше удастся обновить определенное количество зданий, тем выгоднее это будет, однако также необходимо учитывать стабильность долгосрочного рынка реновации.
Поэтому мы нашли баланс в ежегодных объемах поддержки, который также отвечает сегодняшнему высокому уровню готовности и способности предприятий выходить на рынок реновации. Стоит отметить, что, по нашим оценкам, такая поддержка строительного рынка создаст около 6000 рабочих мест.
– Где и как представителям КТ проще всего искать информацию о мерах поддержки и подавать ходатайства о пособии?
– Повышению осведомленности КТ Ида-Вирумаа постоянно уделяют внимание. Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) предлагает кредиты на реновацию, предоставляет возможность привлечения технических экспертов, развивает услуги общего консультирования в региональных центрах развития, имеет контактный пункт в Ида-Вирумаа и значительно усилил информационную работу, в том числе – на инфоднях и в СМИ. В планах также проведение выставки по реновации в Ида-Вирумаа. Все это может способствовать повышению активности КТ и оказать им поддержку.
Кроме того, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа реализует проект „Ида-Виру реновирует“, финансируемый ЕС и Европейским инвестиционным банком, в рамках инструмента технической помощи ELENA. В ходе проекта повышают осведомленность заявителей, укрепление их возможностей и надлежащую подготовку строительных проектов.
Председателю КТ, который уже имеет представление о потребностях своего здания и принципах государственной поддержки, было бы целесообразно обратиться напрямую к техническому консультанту. Наличие консультанта при подаче заявки на поддержку и выполнении поддерживаемых работ обязательно.
– Что станется с невостребованными деньгами, если КТ Ида-Вирумаа не подадут достаточное количество заявок на данные пособия? Некоторые считают, что если в каком-то уезде средства осваивают недостаточно активно, их надо перенаправлять в другие уезды. Как вы относитесь к этой инициативе?
– Туры заявок на поддержку реновации открылись в конце октября, и не стоит строить предположения, останутся ли деньги и сколько. Еще слишком рано.
Позитивный момент – в EIS уже поступили заявки из Ида-Вирумаа. Важно, чтобы бюджет для Ида-Вирумаа оставался открытым достаточно долго, чтобы КТ хватило время на подготовку.
Я верю, что лучший способ мотивировать людей и КТ – это наглядный пример: если соседний дом успешно справляется с реновацией, то в следующий раз интерес у других возрастет.
К сведению
На какие работы государство выделяет деньги?
Реконструкция и утепление фасада*
Реконструкция и замена балконов и лоджий, установка стекол**
Реконструкция и утепление крыши и потолка*
Замена или ремонт окон, входных и противопожарных дверей**
Реконструкция и утепление подвала**
Реконструкция и утепление фундамента**
Замена, реконструкция и балансировка системы отопления, замена теплового узла, составление протокола балансировки системы отопления**.
Установка, замена или реконструкция системы водоснабжения от ввода в здание до квартирных счетчиков и системы канализации от квартирных подключений до первой внешней накопительной камеры, а также системы для инфильтрации, использования или отвода дождевой воды**
Установка системы вентиляции с рекуперацией тепла или реконструкция вентиляционной системы, составление протокола измерений вентиляционной системы**
Установка системы охлаждения или интеграция охладительного устройства в центральную вентиляционную систему
Приобретение и установка оборудования для использования возобновляемых источников энергии**
Частичная или полная реконструкция системы управления и привода лифта или замена лифта**
Замена или реконструкция электрической системы в общих зонах здания от распределительного щита до квартирных счетчиков, включая установку инфраструктуры для зарядки электромобилей и создание возможности для переключения теплового узла на внешнее электропитание**
И другие работы.
* включая проектирование, изготовление и установку заводских элементов, а также сопутствующие работы.
** и сопутствующие работы.
Комментарий
Почему жители Ида-Вирумаа неактивны и что делать?
Урмас Марди, член правления Эстонского союза квартирных товариществ:
Я думаю, что причина низкой активности КТ Ида-Вирумаа в подаче заявок – в страхе перед будущим. На фоне новостей, что то тут, то там сокращают людей и закрывают предприятия, жители не самого богатого региона просто боятся брать на себя дополнительные обязательства.
Наши люди – довольно обязательные и понимают, что если взял кредит, его надо выплачивать. И им страшно брать кредит на 30 лет, потому что никто не может им гарантировать, что в ближайшие 30 лет они будут обеспечены работой.
Да, государство много вкладывает в Ида-Вирумаа, чтобы наладить жизнь в регионе. Наши инфосеминары там тоже очень популярны, наш юрист также периодически ездит в Ида-Вирумаа, обучает представителей КТ и рассказывает им о разных возможностях, которые у них есть. И было бы хорошо, если государство продолжало бы организовывать там большие семинары и форумы для КТ.
Да, если выделенные для региона деньги в итоге не распределят, и начнется уже новый тур с новыми средствами, то можно подумать о том, чтобы их направить в другие регионы Эстонии. Но надо подождать.
Я вижу, что интерес к реновации в Ида-Вирумаа есть, им просто нужно время. Ведь самое худшее – если КТ проделало огромную работу, собрало весь пакет документов, провело все собрания и получило все согласования, а потом им говорят: „Деньги закончились“.