Предприниматель о строительном рынке Финляндии: ситуация катастрофическая

„Уже третий год перед зимой говорят, что следующий год будет лучше. На самом же деле ситуация катастрофическая“, — заявил Аллар Антон, руководитель компании Finnlog OÜ, долгое время работающей в Финляндии.

„Произошло жесткое падение. Я думал, что дно было достигнуто в прошлом году, но это оказалось не так“, — добавил он.

По словам Антона, на строительном рынке Финляндии слишком сильное предложение, в то время как спрос достиг рекордно низкого уровня. Он привел пример: три года назад в Финляндии строилось около 7500 дач, частных домов и саун, а теперь их количество упало до 4000. „Спрос просто настолько упал“, — сказал Антон.