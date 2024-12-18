ВИДЕО | Дверной вопрос в ласнамяэской высотке

„У нас есть дополнительные двери. 35 лет дом простоял с ними, а теперь Спасательный департамент их запретил. Жильцы против. Мы уберем эти двери, и это станет лазейкой для воров“, – заявил местный житель Владимир.

Такие двери хорошо известны тем, кто когда-либо жил в многоэтажном панельном доме – люди ставят такие двери в общих коридорах. То, что двери стали вне закона, не на шутку обескуражило жильцов. Однако далеко не все жильцы готовы демонтировать двери. И люди не понимают, почему они должны это сделать.

„Сперва требования были более мягкими, а потом вдруг изменились. Сначала нам говорили, что нельзя, чтобы двери были деревянные. Мы поставили железные. Также нам сказали установить замки с „бабочками“. Мы поставили заглушки. А затем нам вдруг заявили, что нужно снять двери“, – пояснил Владимир.

В этом доме накопилось немало вопросов. Как пояснил представитель ведомства Спасательного департамента Юрий Маринец, проверки высотных домов начались около десяти лет назад, после того, как в Лондоне сгорел высотный дом, что провело к гибели более 70 человек.

„После этого случая мы стали проверять наши высотные дома, в том числе и дом на Синимяэ, 5. Проверки закончились тем, что были сделаны соответствующие предписания“, – пояснил представитель Спасательного департамента Юрий Маринец.

„В доме были обнаружены нарушения, которые влияют на пожарную безопасность. В случае пожара в доме срабатывает система дымоудаления, падает специальный люк и дым через шахту выводится наружу с помощью вентилятора. Но из-за этих дополнительных дверей система дымоудаления не сработает должным образом, она будет дуть только за одной дверью. Кроме того, за дверью находится спасательные рукавные системы: кран, ствол и шланг. Они предназначены для того, чтобы в случае пожара начать первичное тушение, и к ней тоже закрыт доступ“, – пояснил Маринец.

Предписание касалось целого комплекса мер. Поскольку дом высотный, в нем должна быть исправная пожарная сигнализация и функционирующая система дымоудаления.