Ремонт и стройка
13.01.2025, 10:51

Эстонский производитель домов: „Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов“

 (6)
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Ööd

Эстонский производитель зеркальных домов Ööd House, вероятно, является едва ли не единственной эстонской производственной компанией, которая успешно пробилась на рынок США. В этом году компания прогнозирует самый большой рост в своей истории, пишет dv.ee.

„Насколько мне известно, мы единственная эстонская компания, которая вышла на американский рынок и смогла выжить там в качестве производственного предприятия“, – сказал один из основателей Ööd House Яак Тийк.

Два года назад компания создала так называемый завод-спутник в Хьюстоне, штат Техас, где в прошлом году было произведено 100 зеркальных домов,и работает 18-20 человек. При этом на производство одного стандартного зеркального дома требуется 300 рабочих часов. Помимо производства в США, у компании есть два завода в Эстонии.

Читайте больше на dv.ee.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии