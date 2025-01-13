Эстонский производитель домов: „Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов“

„Насколько мне известно, мы единственная эстонская компания, которая вышла на американский рынок и смогла выжить там в качестве производственного предприятия“, – сказал один из основателей Ööd House Яак Тийк.

Два года назад компания создала так называемый завод-спутник в Хьюстоне, штат Техас, где в прошлом году было произведено 100 зеркальных домов,и работает 18-20 человек. При этом на производство одного стандартного зеркального дома требуется 300 рабочих часов. Помимо производства в США, у компании есть два завода в Эстонии.