Строительный рынок меняется, но демонстрирует положительные признаки
Несмотря на множество рисков, омрачающих строительный рынок, в ближайшем будущем есть надежда на рост. Сегодняшние изменения и вызовы создают возможности для участников рынка, которые способны применять модель альянса с заказчиком в строительных тендерах, считает генеральный директор Kaamos Ehitus Кейт Паал.
Строительные рынки Эстонии и Латвии находятся в состоянии спада, однако, по словам Кейта Паала, есть основания для оптимизма. „На строительном рынке найдется место для тех, кто способен находить решения в сложных условиях и предлагать заказчику больше, вкладываясь в качество и экологически чистые решения“, — отметил Паал.
Согласно данным Департамента статистики, объемы строительства в 2024 году сократились на 4% в Эстонии и на 6% в Латвии. Наибольшее влияние на отрасль оказали рост цен на строительство, увеличение процентных ставок и снижение уверенности потребителей
Хотя в прошлом году рост цен был умеренным — индекс цен на строительство в третьем квартале 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% в Эстонии и на 2,1% в Латвии — вызовом для отрасли остаются дорожающие строительные материалы и высокие процентные ставки, замедляющие инвестиции. „Цены на массовые строительные материалы стабилизируются, но на другие строительные услуги и материалы они продолжают расти“, — прогнозирует Паал.
В 2025 году в Эстонии вступят в силу несколько изменений в налоговой системе, включая повышение подоходного налога и изменения в НДС, которые увеличат затраты компаний. Кроме того, повысятся нотариальные сборы и акциз на топливо, что повлияет на логистические расходы. По словам Паала, это заставляет компании искать более эффективные и умные решения для сохранения конкурентоспособности.
По мнению руководителя Kaamos Ehitus, рост цен в первую очередь затрагивает более сложные и специфические проекты, где уже сегодня ощущается нехватка квалифицированных специалистов. „Для выполнения более простых строительных работ конкуренция высока, и рабочих хватает, но в более сложных проектах начинает ощущаться нехватка профессионалов, способных предложить экологически эффективные решения и высокий инженерный уровень“, — отмечает Паал.
Несмотря на вызовы, Паал видит множество возможностей. „Если компании смогут быть гибкими и открытыми для сотрудничества, то смогут повысить доверие и предложить клиентам решения, отвечающие современным требованиям. В конечном итоге успех зависит от того, как мы учимся на кризисах и адаптируемся“, — говорит он.
Примером современных решений, обеспечивающих конкурентоспособность в строительстве, Паал называет проекты Kaamos за последний год. „Мы сотрудничали с Framm, используя на объектах готовые объемные бетонные элементы заводского производства, что позволяет экономить время и снижать нагрузку на окружающую среду. В жилых проектах мы внедрили проектирование и объединение инженерных систем в единую блок-систему. При строительстве центра грузовых автомобилей VEHO мы применили новые методы сканирования скрытых работ, опыт которых планируем использовать и в будущем“, — пояснил Паал.
Хотя рост спроса в частном и государственном секторах в значительной степени зависит от общей экономической ситуации, Паал уверен, что ответственные и ориентированные на будущее компании найдут свое место на рынке. „Несмотря на состояние рынка, Kaamos Ehitus увеличил оборот по сравнению с 2023 годом и прогнозирует аналогичный объем оборота на следующий год. Признаки снижения процентных ставок уже открывают путь новым инвестициям, а 2025 год даст новый импульс строительному рынку.
Это подтверждается данными Департамента статистики, которые показывают, что несмотря на сложную экономическую обстановку, уверенность в строительном секторе в обеих странах немного выросла.
Глава Kaamos Ehitus добавил, что в планах на будущее строительному сектору следует выйти за рамки традиционных методов. „Сотрудничество на принципах альянса и раннее планирование могут принести взаимную выгоду. Мы ищем клиентов, готовых делить как риски, так и победы“, — подчеркнул Паал.