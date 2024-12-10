Строительный рынок меняется, но демонстрирует положительные признаки

Строительные рынки Эстонии и Латвии находятся в состоянии спада, однако, по словам Кейта Паала, есть основания для оптимизма. „На строительном рынке найдется место для тех, кто способен находить решения в сложных условиях и предлагать заказчику больше, вкладываясь в качество и экологически чистые решения“, — отметил Паал.

Согласно данным Департамента статистики, объемы строительства в 2024 году сократились на 4% в Эстонии и на 6% в Латвии. Наибольшее влияние на отрасль оказали рост цен на строительство, увеличение процентных ставок и снижение уверенности потребителей

Хотя в прошлом году рост цен был умеренным — индекс цен на строительство в третьем квартале 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% в Эстонии и на 2,1% в Латвии — вызовом для отрасли остаются дорожающие строительные материалы и высокие процентные ставки, замедляющие инвестиции. „Цены на массовые строительные материалы стабилизируются, но на другие строительные услуги и материалы они продолжают расти“, — прогнозирует Паал.

В 2025 году в Эстонии вступят в силу несколько изменений в налоговой системе, включая повышение подоходного налога и изменения в НДС, которые увеличат затраты компаний. Кроме того, повысятся нотариальные сборы и акциз на топливо, что повлияет на логистические расходы. По словам Паала, это заставляет компании искать более эффективные и умные решения для сохранения конкурентоспособности.

По мнению руководителя Kaamos Ehitus, рост цен в первую очередь затрагивает более сложные и специфические проекты, где уже сегодня ощущается нехватка квалифицированных специалистов. „Для выполнения более простых строительных работ конкуренция высока, и рабочих хватает, но в более сложных проектах начинает ощущаться нехватка профессионалов, способных предложить экологически эффективные решения и высокий инженерный уровень“, — отмечает Паал.