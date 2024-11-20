Ужасная вонь, головокружение и тошнота: жизнь в новом ряднике под Таллинном обернулась для семьи кошмаром

Если в отапливаемом тяжелым печным топливом жилом помещении прольется топливо, то оно может впитаться в бетон и сделать дом на какое-то время непригодным для проживания, поскольку пары этого топлива опасны для здоровья. Именно это произошло с жителями одного рядного дома недалеко от Таллинна, пишет Eesti Eskpress.