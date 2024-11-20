Ремонт и стройка
20.11.2024, 10:28

Ужасная вонь, головокружение и тошнота: жизнь в новом ряднике под Таллинном обернулась для семьи кошмаром

 
Красивый новый рядный бокс Каспара и Кароля имеет систему локального отопления. Каждый бокс снабжен собственным полностью автоматическим котлом, работающим на печном топливе, который нагревает дом и бытовую воду.
Красивый новый рядный бокс Каспара и Кароля имеет систему локального отопления. Каждый бокс снабжен собственным полностью автоматическим котлом, работающим на печном топливе, который нагревает дом и бытовую воду.
ФОТО: Lazy_Bear | Shutterstock

Если в отапливаемом тяжелым печным топливом жилом помещении прольется топливо, то оно может впитаться в бетон и сделать дом на какое-то время непригодным для проживания, поскольку пары этого топлива опасны для здоровья. Именно это произошло с жителями одного рядного дома недалеко от Таллинна, пишет Eesti Eskpress.

Когда в тот июльский день 34-летний Каспар* вернулся домой, то почувствовал невыносимый запах.

Каспар жил в красивом новом рядном доме: за окном сосновый лес, на подвальном этаже баня, и все это недалеко от Таллинна.

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