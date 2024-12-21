21.12.2024, 11:28
Производитель деревянных домов: к людям вернулась смелость строить и покупать(9)
ФОТО: | Shutterstock
Цены на промышленную продукцию в ноябре продолжили снижаться как по сравнению с предыдущим месяцем, так и ноябрем прошлого года. Наибольшее падение произошло в сфере электроснабжения, в то время как цены в обрабатывающей промышленности растут уже десятый месяц подряд, пишет rus.err.ee.
Предприятие Matek, занимающееся производством деревянных домов, может быть довольно показателями за ноябрь и декабрь.
„Объемы производства и продаж немного выросли. Весь год был исключительно трудным, но ноябрь и декабрь были чуть лучше. На данный момент кажется, что впервые за несколько месяцев объемы улучшились, а перспективы стали немного радужнее“, – рассказал исполнительный директор Matek Свен Матс.
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