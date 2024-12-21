Производитель деревянных домов: к людям вернулась смелость строить и покупать

„Объемы производства и продаж немного выросли. Весь год был исключительно трудным, но ноябрь и декабрь были чуть лучше. На данный момент кажется, что впервые за несколько месяцев объемы улучшились, а перспективы стали немного радужнее“, – рассказал исполнительный директор Matek Свен Матс.