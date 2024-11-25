ТОП мебельной промышленности: одна компания достигла рекордной прибыли, другая сворачивает производство
Текущий рейтинг мебельной промышленности показывает, что успех достигается благодаря уникальному продукту и смелости следовать выбранному пути. В то же время одна из компаний, вошедшая в ТОП, заявила, что пришло время поставить точку в своем бизнесе, пишет dv.ee.
Победитель нынешнего рейтинга, специализирующаяся на оформлении общественных пространств компания Kitman Thulema, на протяжении последних лет стабильно увеличивала свой оборот и прибыль. 2023 год компания завершила с самой большой прибылью среди производителей мебели в Эстонии – 3,06 миллиона евро. Выручка составила 23,27 миллиона евро, увеличившись на 32% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году выручка составляла 17,64 миллиона евро, а операционная прибыль – 1,42 миллиона евро. В прошлом году Kitman Thulema занимала второе место в рейтинге.
На второе место в рейтинге вышел производитель кроватей и матрасов из Пярнумаа – компания Fennobed. В 2023 году компания при обороте в 7,6 миллиона евро заработала 1,6 миллиона евро прибыли, что значительно превысило результаты 2022 года.