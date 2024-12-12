Ремонт и стройка
12.12.2024, 10:26

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если в купленном доме проблемы с водой и отоплением?

 
Merilin Ojasaar
В доме, предназначенном для круглогодичного проживания, тепловое оборудование должно быть исправным.
В доме, предназначенном для круглогодичного проживания, тепловое оборудование должно быть исправным.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Читатель Maakodu спрашивает, что делать, если он купил дом, но выяснилось, что там проблемы с водой и отоплением.

„Я купил полностью реновированный дом в деревне, но когда начал им пользоваться, выяснилось, что в колодце не хватает воды, а отопительные приборы амортизированы и не отвечают требованиям пожарной безопасности. Я сразу же сообщил о недостатках продавцу, который ответил, что, поскольку перед сделкой купли-продажи я осмотрел дом, оснований предъявлять какие-либо претензии у меня нет.

Когда я осматривал дом перед сделкой купли-продажи, продавец мне об этих дефектах не сообщал и эти дефекты не были видны невооруженным глазом. Каковы мои права в данной ситуации?“

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