ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если в купленном доме проблемы с водой и отоплением?

„Я купил полностью реновированный дом в деревне, но когда начал им пользоваться, выяснилось, что в колодце не хватает воды, а отопительные приборы амортизированы и не отвечают требованиям пожарной безопасности. Я сразу же сообщил о недостатках продавцу, который ответил, что, поскольку перед сделкой купли-продажи я осмотрел дом, оснований предъявлять какие-либо претензии у меня нет.