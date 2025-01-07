Миллион евро выделят на пожарную безопасность в домах

„Необходимость улучшения пожарной безопасности в домах велика, чаще всего проблемы возникают с отопительными системами, а также с электрическими системами. Каждый дом, который стал безопаснее, помогает предотвратить возможные пожары, и я рада, что мы можем сделать дома многих людей безопаснее“, — говорит советник отдела превенции Спасательного департамента Пиллерийн Кург.

В прошлом году дома, принявшие участие в проекте, требовали обслуживания, ремонта или замены отопительной системы, включая плиты, печи и дымоходы. Всего было отремонтировано 184 отопительных системы, 66 — электрических систем, 42 дома нуждались в ремонте или строительстве новых систем отопления и электроснабжения. Был установлен 1 детектор для плиты и 9 газовых котлов. На улучшение пожарной безопасности домов было потрачено более 1,3 миллиона евро.

В этом году для проекта „Дома безопаснее“ выделен еще миллион евро из государственного бюджета, к которому добавляется вклад местных властей. Заявки на получение субсидий могут подавать местные самоуправления. Максимальная сумма, которую можно запросить на одно жилое помещение, составляет до 6000 евро.

Проект „Дома безопаснее“, начавшийся в 2018 году при сотрудничестве Спасательного департамента и местных самоуправлений, направлен на обеспечение пожарной безопасности в домах, где жители не могут помочь себе сами — в первую очередь многодетные семьи, пожилые люди, живущие одни, и инвалиды.

Необходимость в поддержке определяется в ходе совместной работы спасателей и местных властей — спасатели оценивают состояние пожарной безопасности дома во время консультации, а местные самоуправления определяют потребности жителей в помощи.

На данный момент помощь в рамках проекта была оказана 2726 домам по всей Эстонии.

Консультации по вопросам пожарной безопасности можно заказать через портал безопасности ТУТ или по информационному государственному телефону 1247 — звонок бесплатный. Больше информации о проекте можно найти на сайте Спасательного департамента ТУТ.

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