Архитектор лучшего деревянного строения года: древесина здесь использована очень хитроумно

Удивляет уже школьный двор. Кроме привычных скамеек, есть лежаки и столы для настольного тенниса, а также велопарковка, зеленая зона, баскетбольная площадка и даже тренажерный зал. Рядом со столовой на улице установлены столы и скамейки, чтобы в теплое время года можно было обедать на свежем воздухе.

Эта школа далеко не только для учебы. Здесь все предусмотрено, чтобы детям хотелось проводить в этих помещениях свободное время. Самое замечательное, что дерево здесь действительно повсюду и деревом здесь до сих пор пахнет.

„Сейчас мы в сердце школы, это основное место, где ученики могут проводить время, здесь можно устраивать разные мероприятия, если нужно собраться всем вместе. А наверху библиотека“, – сказал архитектор KOKO architects Мартин Таго.

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