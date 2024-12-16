ГАЛЕРЕЯ | В Теллискиви заложены краеугольные камни двух исторических зданий

На мероприятии выступил вице-мэр Таллина Пяртель-Пеэтер Пере, отметив: „Telliskivi TLN – это вдохновляющий пример северного делового квартала, где рождаются новые идеи и компании. Пешеходное и плотно застроенное пространство способствует случайным встречам людей. Такие проекты обогащают городскую среду и повышают конкурентоспособность Таллина.“

Здание G, бывшее частью исторической кузницы Балтийской железной дороги, будет полностью реставрировано. В ходе работ сохранятся характерные стены из известняка и арочные окна, а также откроются два известных ресторана. Здание I4 сочетает в себе царскую архитектуру из известняка с современными элементами, добавляя 2300 м² коммерческих площадей, включая торговые помещения на первом этаже.

Автором архитектурного решения для здания G выступило бюро Peeter Pere Arhitektid, а проект I4 разработан архитекторами Kadarik ja Tüür Arhitektid. Генеральным подрядчиком по строительству обеих зданий является OÜ Tallinna Ehitustrust.

Ало Киппасто, руководитель проекта Telliskivi TLN, добавил: „Оба проекта отражают нашу приверженность сохранению исторического наследия и умному городскому планированию, предлагая уникальные условия как для бизнеса, так и для посетителей квартала.“ По его словам, реконструкция зданий – это только начало, и в ближайшие годы квартал станет активным и привлекательным центром притяжения рядом с исторической частью города.

В перспективе Telliskivi TLN превратится в многофункциональное городское пространство с более чем 20 000 квадратных метров коммерческих площадей, значительным увеличением зеленых зон благодаря биоразнообразному ландшафтному дизайну, а также с созданием возможностей для активного взаимодействия и развития местного сообщества.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить