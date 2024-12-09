ЭКСПЕРТ | Появилась возможность получить льготный кредит для квартирных товариществ на реновацию дома

Почти три четверти населения страны живут в многоквартирных домах и почти половина — в домах, нуждающихся в ремонте. В многоквартирных домах обычно проводится полная реновация здания, когда помимо теплоизоляции здания полностью обновляется и система вентиляции, что дает большую экономию энергии.

По словам Марко Кийза, руководителя отдела корпоративного финансирования LHV, среди квартирных товариществ высок интерес к предложению более доступного кредита. „На основании проектов, реализованных на сегодняшний день, можно сказать, что взявшее кредит квартирное товарищество в среднем состоит из 19 квартир и берет на реновацию кредит в размере 482 тысяч евро на 28 лет. Кредит можно комбинировать с другими формами финансирования, а предлагаемый LHV гибкий период кредитования делает ежемесячный платеж в расчете на квартиру гораздо более посильным“, — говорит Кийза.

По его словам, это инвестиции в энергосбережение, поскольку при типичной полной реновации новая, более выгодная маржа по кредиту дает экономию около 8 евро на квартиру в месяц. Не стоит также забывать, что, помимо энергоэффективности, повышается и качество жизни: улучшается воздух в квартире, температура становится более стабильной, исчезают плесень и сырость, дом становится визуально более красивым и опрятным. „Все это вместе повышает и стоимость квартир“, — говорит Кийза.

Наибольшее количество проектов реконструкции с помощью LHV сейчас реализуется в Харьюмаа и Пярнумаа — по восемь многоквартирных домов в каждом; в Ляэне-Вирумаа, Вильяндимаа и Вырумаа ремонтируется по пять многоквартирных домов, а в Тартумаа и Хийумаа — по четыре многоквартирных дома.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить