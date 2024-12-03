Бизнес на пенсионерах: отремонтированную за казенный счет квартиру пожилой женщины теперь сдают в аренду
Чтобы продлить возможность проживания в собственном доме, пожилой человек или инвалид может ходатайствовать об услуге по адаптации жилья к собственным нуждам. На проведение необходимых работ местное самоуправление выделяет деньги. Однако при этом никто не контролирует, кто по окончании ремонта будет жить в отремонтированной квартире. Наша читательница заподозрила дочь своей подруги в корыстном умысле: получив за казенный счет ремонт, та тут же отправила престарелую мать в дом по уходу, а ее квартиру стала сдавать в аренду. Возможна ли такая схема, выясняла „МК-Эстония“.
В редакцию „МК-Эстонии“ обратилась жительница столичного района Ласнамяэ Вероника Сергеевна (все имена участников данной истории изменены, настоящие редакции известны).
„Мы с моей подругой проживали в одном подъезде многоквартирного дома в Ласнамяэ, – начинает свой рассказ пожилая женщина. – Мы очень много лет дружили, ходили друг к другу в гости, вместе гуляли, вели за чаем бесконечные беседы“.
Шли годы, у обеих подруг здоровье не становилось лучше – и у той, и у другой появлялись все новые недуги. Известно, старость не радость. Но это не мешало дружбе двух пенсионерок. Обе жили сами по себе в однокомнатных квартирах, по возможности помогая друг другу справляться.
„Делились друг с другом чем придется, – рассказывает Вероника Сергеевна. – Иной раз кто-то отдаст мне, например, ненужные вещи или поделится дачным урожаем, а мне столько не надо, и я поделюсь с моей Людой. И она так же. Или если одна в магазин соберется, так непременно спросит у другой, не надо ли купить молока или хлеба. Или если вдруг в магазине хорошие скидки, так купишь подруге, даже не спрашивая, надо или нет“.
Так и жили пенсионерки, вели свой нехитрый быт – обсуждали новости, смотрели сериалы и телешоу, пили чай с вареньем, жаловались на здоровье, грелись в парке под солнышком, делились новостями из жизни своих близких.
Вот только у Людмилы Андреевны с годами стали проявляться некоторые странности.
„Люда смотрит и будто не помнит, где она и зачем, и о чем мы с ней только что говорили. Или на соседа глядит и не узнает, хотя мы с ним чуть ни каждый день у подъезда здороваемся, – говорит Вероника Сергеевна. – А иной раз – обычная, как всегда“.
Это подкрадывалась деменция.
„Она ухватилась за эту возможность“
По словам Вероники Сергеевны, дочь Людмилы Андреевны навещала мать, хоть и не каждый день, но достаточно часто, и странности в поведении матери от нее не укрылись.
И время от времени в разговорах с дочерью стали вдруг проскальзывать упоминания о людях, которые на старости лет перебрались в дома по уходу и очень этим довольны – ведь там и присмотр, и медработник на подхвате, и уборку делать не надо, и готовить тоже, и есть с кем поговорить, курорт, да и только. Людмила Андреевна слушала, но энтузиазма не проявляла – дом есть дом, а она пока худо-бедно справляется.
„А четыре или пять лет назад – я точно не вспомню – в квартире Люды стала появляться соцработница, которая оказывала той помощь, – продолжает Вероника Сергеевна. – Она рассказывала, какую помощь от самоуправления может получить пенсионерка, и в числе прочего упомянула о проекте, в рамках которого некоторым группам лиц делают ремонт, то есть адаптацию жилья к нуждам пожилых людей и инвалидов. Тогда еще это частично финансировали из фондов Евросоюза“.
По ее словам, дочь Люды тут же ухватилась за эту возможность.
„Она сумела выбить ремонт за казенный счет для своей матери. Моей подруге сделали адаптацию жилья, – рассказывает Вероника Сергеевна. – Ванную расширили за счет кладовки и заменили советскую ванну на душевой уголок с трапом. Поменяли окно и дверь на балкон, выровняв пол между балконом и остальной квартирой. Словом, получилась картинка – живи и радуйся, как настоящий европейский пенсионер“.
По словам пенсионерки, дочь ее подруги вложила в ремонт и собственные средства, и на эти деньги освежили кухню. Но жить и радоваться Людмиле Андреевне в обновленном жилище довелось недолго.
Как вспоминает Вероника Сергеевна, не прошло и года после этих радостных событий, как в какой-то момент ее подруга просто исчезла.
„На звонки не отвечает, я ее и под окном звала – не появляется… Людина дочка сказала, что мама перебралась в дом по уходу. Что деменция у нее прогрессировала, и пребывание одной дома стало небезопасно прежде всего для нее самой, – пересказывает разговор с дочерью подруги наша читательница. – Она говорила о временной мере – ну, мало ли, может, под присмотром медработников ее состояние улучшится, тогда ее можно будет забрать домой. Но скоро в Людмилиной квартире появились квартиранты. И мне стало понятно, что никакого возвращения моей подруги домой не планируется вовсе“.
„Прощальный подарочек“
Наша читательница уверена, что у дочери изначально был такой „бизнес-план“ – прикрываясь матерью-инвалидом, получить бесплатный ремонт ее жилплощади и потом начать сдавать квартиру. Ведь о том, чтобы отправить мать в дом престарелых, она заговаривала еще до того, как ей стало известно о возможности воспользоваться пособием.
„Я считаю, это – низко, – негодует пенсионерка. – В лицо улыбаться, проявлять обеспокоенность и заботу, а в уме уже подсчитывать барыши! Получается, каждый может выбить такой „прощальный подарочек“ от престарелых немощных родителей, которых уже запланировали отправить в дом по уходу. Неужели никто не контролирует после этого ремонта, кто проживает в усовершенствованной квартире, пользуется ли сам пенсионер или инвалид теми удобствами, которые за казенный счет устроили специально для него?“
При этом Вероника Сергеевна добавляет, что очень хочет навестить подругу, но дочь той даже не хочет говорить, в каком доме по уходу Людмила Андреевна содержится.
„Мы из-за этого крепко с ней поругались. Где моя Людочка, как она там среди чужих людей? – горюет пожилая женщина. – Узнать бы хоть, жива ли она, ведь все может быть…“
От соседей, жителей того же подъезда, что и две подруги, удалось узнать, что Людмилу Андреевну многие помнят как женщину не без чудачеств, но в общем адекватную и приветливую.
„МК-Эстония“ попыталась связаться с дочерью Людмилы Андреевны, но получить ее комментарий не удалось.
Можно получать ремонт каждые три года
В управе района Ласнамяэ, где жили обе пенсионерки, смогли пролить свет только на общий порядок процедуры.
„В городе Таллинне организацией адаптации жилых помещений и возмещения затрат на это занимается Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения, – объясняет представитель управы Ласнамяэ Виктория Панова. – Цель компенсации затрат на адаптацию жилого помещения – содействие независимой жизни человека с инвалидностью и устранение или смягчение препятствий, возникающих в связи с инвалидностью, при передвижении по жилому помещению, самообслуживании, а также при входе в помещение и выходе из него“.
По ее словам, при определении и выплате компенсации затрат на адаптацию жилого помещения учитывают принципы, установленные в порядке предоставления социального обслуживания.
„При снижении способности человека самостоятельно функционировать у него есть право и возможность обратиться за подходящей для него услугой. Для получения помощи заявителю нужно обратиться с заявлением в соцотдел по месту жительства. Специалисты оценят потребность заявителя в помощи и определят наилучший вариант социальной помощи. При подаче ходатайства заявитель должен подтвердить, что представленные им данные являются достоверными, – подчеркивает Панова. – При адаптации жилого помещения заявитель обязан получить ценовые предложения на необходимые работы, направить их в Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения и, при необходимости, оплатить свою долю. Компенсацию затрат на адаптацию жилого помещения можно запросить раз в три года“.