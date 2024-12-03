Бизнес на пенсионерах: отремонтированную за казенный счет квартиру пожилой женщины теперь сдают в аренду

В редакцию „МК-Эстонии“ обратилась жительница столичного района Ласнамяэ Вероника Сергеевна (все имена участников данной истории изменены, настоящие редакции известны).

„Мы с моей подругой проживали в одном подъезде многоквартирного дома в Ласнамяэ, – начинает свой рассказ пожилая женщина. – Мы очень много лет дружили, ходили друг к другу в гости, вместе гуляли, вели за чаем бесконечные беседы“.

Шли годы, у обеих подруг здоровье не становилось лучше – и у той, и у другой появлялись все новые недуги. Известно, старость не радость. Но это не мешало дружбе двух пенсионерок. Обе жили сами по себе в однокомнатных квартирах, по возможности помогая друг другу справляться.

„Делились друг с другом чем придется, – рассказывает Вероника Сергеевна. – Иной раз кто-то отдаст мне, например, ненужные вещи или поделится дачным урожаем, а мне столько не надо, и я поделюсь с моей Людой. И она так же. Или если одна в магазин соберется, так непременно спросит у другой, не надо ли купить молока или хлеба. Или если вдруг в магазине хорошие скидки, так купишь подруге, даже не спрашивая, надо или нет“.

Так и жили пенсионерки, вели свой нехитрый быт – обсуждали новости, смотрели сериалы и телешоу, пили чай с вареньем, жаловались на здоровье, грелись в парке под солнышком, делились новостями из жизни своих близких.

Вот только у Людмилы Андреевны с годами стали проявляться некоторые странности.

„Люда смотрит и будто не помнит, где она и зачем, и о чем мы с ней только что говорили. Или на соседа глядит и не узнает, хотя мы с ним чуть ни каждый день у подъезда здороваемся, – говорит Вероника Сергеевна. – А иной раз – обычная, как всегда“.

Это подкрадывалась деменция.

„Она ухватилась за эту возможность“

По словам Вероники Сергеевны, дочь Людмилы Андреевны навещала мать, хоть и не каждый день, но достаточно часто, и странности в поведении матери от нее не укрылись.