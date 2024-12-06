Таллинн в следующем году поддержит реставрацию исторических зданий рекордной суммой

В 2024 году поступило 99 заявок на общую сумму чуть более 1,7 миллиона евро. Финансирование получили 10 объектов в Старом городе, а также 10 объектов культурного наследия и 22 ценных архитектурных строения за его пределами. В общей сложности субсидии получили 42 ценных здания.

По словам вице-мэра Мадле Липпус, интерес собственников зданий к использованию субсидий растет с каждым годом, поэтому в бюджете следующего года предусмотрено увеличить их объем до 750 000 евро. „Городские субсидии служат дополнительной мотивацией для собственников бережно восстанавливать культурное наследие, что зачастую обходится значительно дороже обычных строительных работ. Наш опыт показывает, что жители города, имея возможность, всегда ответственно подходят к сохранению своей собственности. Более того, один качественно отреставрированный исторический фасад или деталь вдохновляет и соседние дома на проведение подобных работ“, – отметила Липпус.

Руководитель отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Каролин Пихлап отметила, что среди поданных в этом году заявок просматривается растущий тренд на пересмотр ранее принятых решений в исторических районах. „Часто запрашивали поддержку на замену пластиковых окон и металлических дверей на деревянные окна и двери, соответствующие оригинальным чертежам. В этом году мы провели несколько инфочасов как перед началом приема заявок, так и перед сроком подачи отчетов, чтобы ответить на вопросы заявителей. Кроме того, мы провели опрос удовлетворенности, чтобы получить ценные отзывы для улучшения услуги. Мы планируем продолжить проведение инфочасов и опросов удовлетворенности в следующем году“, – сказала Пихлап.

Субсидии были выделены на реставрацию крыш и фасадов, восстановления или реставрации окон и дверей, а также на другие работы, направленные на сохранение исторического строительного наследия столицы. Максимальная сумма субсидии от города в этом году составила 35 000 евро.