Ремонт и стройка
09.01.2025, 16:12

Перспективы строительного рынка: и в снижении объемов есть что-то хорошее

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: alleks19760526 | Shutterstock

В этом году строительный сектор, вероятно, столкнется с очередным периодом спада и снижением объемов строительства, но это время можно использовать с умом, отметили крупнейшие генподрядчики Эстонии на прошедшей в ноябре Эстонской строительной конференции, пишет dv.ee.

Последние три года в секторе строительства были интенсивным, но в прошлом году началось замедление, которое продолжится и в этом году, отметили господрядчики.

„Объемы строительства действительно сокращаются, но это не означает катастрофы для сектора, скорее адаптацию к новой ситуации“, – заверила председатель правления Nordecon Марет Тамбек, добавив, что не стоит ожидать конца света.

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