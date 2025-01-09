Перспективы строительного рынка: и в снижении объемов есть что-то хорошее

В этом году строительный сектор, вероятно, столкнется с очередным периодом спада и снижением объемов строительства, но это время можно использовать с умом, отметили крупнейшие генподрядчики Эстонии на прошедшей в ноябре Эстонской строительной конференции, пишет dv.ee.