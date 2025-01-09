09.01.2025, 16:12
Перспективы строительного рынка: и в снижении объемов есть что-то хорошее
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В этом году строительный сектор, вероятно, столкнется с очередным периодом спада и снижением объемов строительства, но это время можно использовать с умом, отметили крупнейшие генподрядчики Эстонии на прошедшей в ноябре Эстонской строительной конференции, пишет dv.ee.
Последние три года в секторе строительства были интенсивным, но в прошлом году началось замедление, которое продолжится и в этом году, отметили господрядчики.
„Объемы строительства действительно сокращаются, но это не означает катастрофы для сектора, скорее адаптацию к новой ситуации“, – заверила председатель правления Nordecon Марет Тамбек, добавив, что не стоит ожидать конца света.