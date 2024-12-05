ВИДЕО | У владельца дома из-за проблем с коммуникацией возникли претензии к строителям

Домик в 20 квадратных метров был заказан в сентябре прошлого года, а его торжественная сдача должна была произойти в феврале 2024-го. Однако прошло больше года, а домик, по крайней мере, как считает Вадим, так до конца и не готов.

За этот домик Вадим уже заплатил 39 000 евро, поэтому неудивительно, что он присматривается к каждой детали. И, конечно же, Вадима очень сильно волнует вопрос, а не переплатил ли он.

Вадима очень не устраивает тот факт, что ему не было предоставлено никакой документации на дом и материалы, да и качество вызывает сомнения.

„Зеркало“ за консультацией отправилось к специалисту. Конечно, сейчас, когда домик, в общем-то готов, и все его конструкции закрыты, без специального строительного аудита сказать что-либо о качестве строительства невозможно. Но к качеству документации есть замечания.

Пока „Зеркало“ спрашивало мнение своего строительного эксперта, Вадим обратился к своему - Игорю, у которого возникли те же самые вопросы - почему в договоре так мало деталей и где вся документация.

„Зеркалу“ удалось собрать все стороны вместе, чтобы каждый смог высказать свои претензии и задать свои вопросы. И, как оказалось, у застройщика на руках есть вся документация, все чеки за купленные материалы и все фотографии процесса строительных работ.

Кстати, даже цвет внешней обшивки домика, к которому были вопросы у Вадима, тоже был согласован. Правда, не с Вадимом, а с его женой.

Так что основная проблема оказалась не в домике, а в недопонимании. Может быть, это случилось из-за не очень подробного договора. А может из-за того, что какие-то решения принимал не Вадим, а его жена. И коммуникация между клиентом и застройщиком стала сбоить.

Как бы то ни было, к концу встречи взаимопонимание было восстановлено, компромиссы найдены, и „Зеркало“ уверено, что благодаря этому Вадим в самом ближайшем времени сможет со спокойной душой пользоваться своим небольшим, но очень уютным дачным домиком.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

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