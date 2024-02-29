А ВЫ ЗНАЛИ? Как самому сделать так, чтобы воздушный тепловой насос потреблял меньше электричества
Воздушный тепловой насос — ценный помощник, поддержание работы которого, однако, может обойтись в копеечку, пишет Genius.
Для того, чтобы снизить потребление насосом электроэнергии, самостоятельно можно сделать как минимум две вещи. Проверено.
Для снижения расходов на работу воздушного теплового насоса, необходимо выполнить следующие действия:
• Вопреки распространенному мнению, что насос стоит выключать на ночь или когда вы находитесь вне дома, его, наоборот, следует держать постоянно включенным при постоянной температуре. В противном случае, говорят занимающиеся продажей и установкой насосов специалисты, ему придется все время начинать процесс отопления заново и работать более интенсивно, а следовательно и потреблять больше электроэнергии.
• Раз в месяц воздушный тепловой насос необходимо тщательно очищать от пыли. Это можно сделать, например, с помощью пылесоса. При этом раз в год или два хорошо бы заказать генеральную чистку воздушного теплового насоса, в ходе которой устройство очистят более тщательно, чего нельзя сделать самостоятельно без специальных навыков.
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