А ВЫ ЗНАЛИ? Как самому сделать так, чтобы воздушный тепловой насос потреблял меньше электричества

Для того, чтобы снизить потребление насосом электроэнергии, самостоятельно можно сделать как минимум две вещи. Проверено.

Для снижения расходов на работу воздушного теплового насоса, необходимо выполнить следующие действия:

• Вопреки распространенному мнению, что насос стоит выключать на ночь или когда вы находитесь вне дома, его, наоборот, следует держать постоянно включенным при постоянной температуре. В противном случае, говорят занимающиеся продажей и установкой насосов специалисты, ему придется все время начинать процесс отопления заново и работать более интенсивно, а следовательно и потреблять больше электроэнергии.

• Раз в месяц воздушный тепловой насос необходимо тщательно очищать от пыли. Это можно сделать, например, с помощью пылесоса. При этом раз в год или два хорошо бы заказать генеральную чистку воздушного теплового насоса, в ходе которой устройство очистят более тщательно, чего нельзя сделать самостоятельно без специальных навыков.

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