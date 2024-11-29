Жить нельзя и продать невозможно. Жильцы просевшего многоквартирного дома не могут заставить застройщика решить проблему

Компания, построившая дома, своей вины не видит и ситуацию не комментирует. Владельцам квартир же угрожает вполне реальный сценарий, когда деньги за жилье заплачены, но жить в нем нельзя и продать невозможно.

Есть ли выход из ситуации ?

Дом больше не кажется безопасным

В 2015 году на берегу реки Эмайыги в Тарту были построены два многоквартирных дома: Лубья, 2 и 2b, по пять квартир в каждом доме. Главным подрядчиком выступила компания Mapri Ehitus OÜ, застройщиком – Lubja Kodu OÜ, основным владельцем которой была все та же Mapri Ehitus. Сначала все было хорошо, и жителям не на что было жаловаться.

Но в декабре 2022 года жизнь жителей Лубья, 2а на берегу Эмайыги начала стремительно ухудшаться. Именно тогда из конструкций дома стал доноситься сильный грохот, и вскоре стало ясно, что дом наклонился в одну сторону. По просьбе жильцов компания Mapri Ehitius провела измерение, которое показало, что дом действительно просел на 15 сантиметров, но, по словам жильцов, на этом сотрудничество закончилось: фирма своей вины в этом не видела и не желала ничего делать, чтобы дом окончательно не просел.

В начале этого года жители подали на Mapri Ehitus в суд, публичное слушание состоялось 8 ноября.

Застройщик по-прежнему не считает себя виноватым в произошедшем, но думает, что знает, в чем дело: по его оценке, всему виной неправильно произведенные земляные работы дома, построенного на соседнем участке. Там уровень земли вместо разрешенных 35 сантиметров был поднят на целых 80 сантиметров. Жители Лубья, 2а признают, что это правда, но отмечают, что между соседним участком и их жилым домом расположена парковка шириной примерно 15 метров, поэтому, по их мнению, земляные работы соседей вряд ли могли нанести их дому столь серьезный урон.

Более подробно читайте на Geenius.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить