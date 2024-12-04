„Не боится ни бога, ни дьявола“: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев
Он представляется как Евгений и сразу располагает к себе. Особенно ценой, ведь работает он вчерную, да и рабочим своим не платит. Клиенты остаются без денег и заказа, а работавшие на него строители, в том числе не имеющие документов украинцы, – без зарплаты. Привлечь его к ответственности пока не удалось никому, пишет dv.ee.
Действует он таким образом не один год, но найти его не так просто, несмотря на то, что даже у редакторов ДВ насчитывается с ним не один десяток общих друзей в Фейсбуке. Ситуация осложняется тем, что до сих пор ни у кого из потерпевших не хватало данных для обращения в полицию или Трудовую инспекцию – ни фамилии, ни даты рождения, ничего, кроме имени – Евгений. ДВ прошли по его следам, обнаружив новых потерпевших и разыскав его самого.