„Не боится ни бога, ни дьявола“: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев

Действует он таким образом не один год, но найти его не так просто, несмотря на то, что даже у редакторов ДВ насчитывается с ним не один десяток общих друзей в Фейсбуке. Ситуация осложняется тем, что до сих пор ни у кого из потерпевших не хватало данных для обращения в полицию или Трудовую инспекцию – ни фамилии, ни даты рождения, ничего, кроме имени – Евгений. ДВ прошли по его следам, обнаружив новых потерпевших и разыскав его самого.