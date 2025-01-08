ВИДЕО | Как самодельный полотенцесушитель стал причиной потопа в ласнамяэском доме

Очередная – на этот раз мокрая проблема – случилась в доме по адресу Махтра, 54, на пятом этаже.

„На восьмом этаже у нас живет один человечек. Я его вообще-то не знаю. Он не так давно у нас живет. Всех старожилов я знаю. Я зашла в туалет, а мне на голову течет. Я побежала наверх искать источник. И вижу, на восьмом этаже дверь нараспашку. Я зашла и сразу увидела, что все идет оттуда“, – рассказала владелица затопленной квартиры Любовь.

По ее словам, сосед самостоятельно установил самодельный полотенцесушитель из ненадлежащего материала. Однако сосед утверждает, что на момент покупки квартиры полотенцесушитель в квартире уже стоял.

„У владельца квартиры, которая затопила, страховка есть, у меня нет. Я живу в доме 41 год. Со мной такое приключение первый раз“, – сказала Любовь.

Наличие страховки у виновника потопа, определенно, вселяет надежду, ведь известно, что сейчас страховка, как правило, покрывает не только повреждения в собственном жилище, но и ущерб, причиненный имуществу третьих лиц.

Поскольку пострадало достаточно много квартир, товарищество взялось за дело. У товарищества страховка тоже имеется.

Был составлен акт с описанием происшествия, схемой протечки и фотографией полотенцесушителя с технической пробоиной.

Все это замечательно, но с момента протечки, а это было 8 октября, до момента съемок в декабре, ничего не произошло.

На самом деле, Любови не только составили акт, к ней даже приходили ремонтники, которые осмотрели, так сказать, масштаб трагедии и ушли.

Решилась ли проблема героини передачи, смотрите в видеосюжете!

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